ريد بُل "لم تتوقع على الإطلاق" سيارة الأمان عند اتخاذ قرار وقفة صيانة فيرستابن

تم إدخال فيرستابن الذي كان يتصدر السباق، إلى منصة الصيانة في اللفة العاشرة من سباق باكو الرئيسي، بعد أن بدأ يعاني مع إطاراته الخلفية بسبب ضغط زميله سيرجيو بيريز.

وقبل لحظات من اتخاذ القرار، توقفت سيارة ألفا تاوري التي يقودها نيك دي فريز على المسار بسبب ارتطامه بالحائط. بالتالي دخلت سيارة الأمان، ما أضرّ بسباق فيرستابن.

ومع تراجعه للمركز الثالث، تقدم بيريز ولوكلير أمامه بعد الاستفادة من وقفتي صيانة خلف سيارة الأمان.

ونجح بطل العالم بتجاوز لوكلير، لكنه بقي خلف بيريز ولم ينجح بتجاوزه، ليكتفي بالمركز الثاني.

وبرزت عدة علامات استفهام حيال قرار ريد بُل بإدخال فيرستابن مع معرفتهم بوجود سيارة متوقفة على مسار ضيق مثل باكو، حيث من المتوقع دخول سيارة الأمان.

"حينها، قررنا إدخال ماكس لأنه كان يعاني بعض الشيء مع الإطارات الخلفية، وتشيكو كان قريباً منه" قال هورنر.

وأكمل: "قررنا من وجهة نظر استراتيجية، أن الوقت حينها كان مثالياً للتوقف".

وأضاف: "بنظرة سريعة على سيارة ألفا تاوري، وجدنا إطاراتها مكانها، ولم يرتطم بالحاجز وكان المحرك ما زال يعمل".

وتابع: "بدا وكأنه قد وضع نسبة السرعة الخلفية وأنه سيواصل، لم نتوقع على الإطلاق دخول سيارة الأمان".

واسترسل: "عادة حيث نرى سيارة ترتطم بالحاجز، فإن سيارة الأمان تخرج، لكننا لم نرَ أية إشارات على ذلك حتى ظهور لقطات الإعادة حيث لاحظنا القطع المكسورة".

وكشف هورنر أن ريد بُل كانت تفكر في إدخال بيريز كذلك في وقفة مزدوجة لتفادي أية أفضلية قد يكتسبها لوكلير جراء أيّ دخول مبكر (أندركت).

فقال: "من الواضح أنه ومع إدراك كامل للوضع، كان بوسعنا إكمال لفة إضافية (قبل التوقف)، لكنك لا تعلم متى سيدخل لوكلير ويتفوق عليهما معاً".

واختتم: "في مرحلة ما كنا نفكر بوقفة صيانة مزدوجة. لكن لحسن الحظ لم نفعل".

يشار إلى أن بيريز قلص الفارق خلف فيرستابن ضمن الترتيب العام إلى 6 نقاط فقط.