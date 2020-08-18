ريد بُل لديها "ثقة كبيرة" في ألبون رُغم معاناته الحالية

عانى ألبون في محاولة مُجاراة وتيرة زميله بالفريق ماكس فيرشتابن خلال السباقات الستة الأولى من موسم 2020، مُشيرًا إلى معاناته مع "حساسية" سيارة ريد بُل.

وقد سجّل السائق الأنغلو-تايلندي أفضل نتائجه في التصفيات منذ السباق الافتتاحي في النمسا عندما تأهّل سادسًا لسباق إسبانيا نهاية الأسبوع الماضي.

لكنّه أكمل السباق بالمركز الثامن بعدما عجز عن مُجاراة وتيرة سيارتي ريسينغ بوينت أمامه، وذلك قبل أن يخسر مركزين لصالح كارلوس ساينز وسيباستيان فيتيل.

وقال ألبون عقب السباق أنّه "كان يعاني بالفعل من أجل الحفاظ على عمر إطاراته" خلال كل من طلعاته الثلاث، وذلك بعدما أجرى توقفًا مبكرًا انتقل فيه إلى الإطارات القاسية "هارد".

وعند سؤاله إذا ما شعر ألبون بالخذلان من الاستراتيجية التي اتبعتها ريد بُل، قال هورنر أنّه لا يعتقد بأنّ تلك كانت المشكلة الأساسية.

"المشكلة كانت أن أليكس لم يحظ بالتوازن الجيّد على السيارة" قال هورنر شارحًا.

وأضاف: "عندما تفتقر للتوازن على جميع التركيبات الثلاث للإطارات، فذلك يعني أنّه استهلكهم بسرعة كبيرة. التواجد ضمن هواء متسخ لفترة كبيرة من السباق، ذلك يستهلك الإطارات على نحوٍ مفرط".

وتابع: "لم نقطع لفات طويلة في طلعاتنا، سواء كنا على إطارات هارد، سوفت أو ميديوم. كان الوضع محبطًا بالنسبة له".

وبينما يحتل فيرشتابن مركز الوصافة في ترتيب السائقين بعد تحقيق خمس منصّات تتويج متتالية، يتواجد ألبون بالمركز السادس، بعد حصده نقاطًا أقل من نصف ما أحرزه زميله.

وقال هورنر أنّ ريد بُل تبذل "جهدًا ضخمًا" من أجل مساعدة ألبون على تخطّي معاناته الحالية، لكن السيارة نفسها لم تصل بعد إلى الأداء المنطقي المطلوب.

"نمضي فترات طويلة على جهاز المحاكاة، ننظر إلى الخصائص، أسلوب القيادة بين السيارتين، ونتساءل عن سبب قدرة ماكس على استخلاص أداء أكبر من السيارة" قال هورنر.

وأردف: "لقد قمنا بتعزيز جانبه الهندسي في المرآب، كما أنّ لدينا ثقة كبيرة في أليكس، فقد أظهر في سيلفرستون قدرته على أن يكون سائق سباقات سريعًا للغاية".

واختتم: "قد لا يكون الوضع منطقيًا بالنسبة له في الوقت الحالي، ولكن يتعين علينا أن نحاول بكل جهدنا لمساعدته على تجاوز ذلك. السيارة صعبة المراس والقيادة في الآن، لكن مع مرور الوقت والقيام ببعض التحسينات سنتمكن من مساعدته على تخطي تلك المرحلة".