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ريد بُل: لدينا أدلة جديدة ستضع حادثة سيلفرستون "ضمن منظور مختلف"

من قبل:
, محرر

يعتقد هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل بأنّ أدلة جديدة سيجلبها الفريق إلى جلسة استماع "فيا" يوم غد الخميس ستضع حادثة ماكس فيرشتابن ولويس هاميلتون في سيلفرستون "ضمن منظور مختلف بعض الشيء".

ريد بُل: لدينا أدلة جديدة ستضع حادثة سيلفرستون "ضمن منظور مختلف"

جمعت حادثة احتكاك المتنافسَين على اللقب فيرشتابن وهاميلتون خلال اللفة الافتتاحية ضمن معركتهما على صدارة سباق جائزة بريطانيا الكبرى قبل أسبوعين، ما تسبب بارتطام عنيف لسائق ريد بُل بالحواجز بقوة جاذبية بلغت 51 جي.

وقد تلقّى هاميلتون عقوبة 10 ثوانٍ إثر تسببه بالحادثة، لكنّه تمكن من تعويض ذلك والفوز بالسباق ليُقلّص الفارق مع فيرشتابن في صدارة الترتيب إلى 8 نقاط.

لكنّ ريد بُل استخدمت حقها في مراجعة الحادثة تحت اللوائح الرياضية الدولية، وذلك بعد استياء مدرائها من عقوبة هاميلتون التي وصفوها بالمتساهلة للغاية.

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ومن المسموح مراجعة الحوادث إذا ما تم جلب "دليل هام ذي صلة" خلال جلسة الاستماع، والتي ستُقام بعد ظهر غد الخميس في المجر قُبيل انطلاق الجائزة الكبرى نهاية هذا الأسبوع.

وقد صرّح ماركو اليوم الأربعاء إلى تلفزيون "آر تي ال" بأنّ فريقه سيستغل جلسة الاستماع من أجل "جلب حقائق جديدة لم تكن متاحة لهم في وقت توقّف سباق سيلفرستون عندما تمّ التعامل مع الحادثة"، كاشفًا بأنّ تركيز الفريق حينها انصبّ فقط على حالة فيرشتابن.

وقد خرج فيرشتابن من الحادثة سائرًا على قدميه، لكنّه تعرض لبعض الكدمات البسيطة، وتم نقله إلى المستشفى كإجراء احتياطي قبل خروجه منها في ذات اليوم بعد عمل الفحوصات الوقائية.

وجاء في تصريحات ماركو: "سيتم جلب تلك الحقائق الجديدة يوم الخميس، حيث نأمُل بأنّها ستُفضي إلى إعادة تقييم للعقوبة، كوننا ما نزال نعتقد بأنّها كانت عقوبة متساهلة للغاية مع هاميلتون".

هذا وادّعى ماركو كذلك بأنّ رأي ريد بُل "المخالف تمامًا" سيتمّ "إثباته بالصور"، مُضيفًا بأن "جوهر الأمر يتمثّل في أننا سنجلب أدلة وحقائق جديدة. لكن لا يُمكنني الإفصاح عن المزيد من التفاصيل".

وكان ماركو قد صرّح مباشرة عقب الحادثة بأنّه ينبغي حظر هاميلتون من المشاركة في السباق التالي، إذ يأمُل بأن تساهم الأدلة الجديدة التي سيجلبها فريقه في أن يتمّ النظر إلى الحادثة بشكل مختلف.

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وعند سؤاله عن العقوبة التي يراها مناسبة لهاميلتون، قال ماركو: "عقوبة من شأنها منع فوزه بالسباق ستكون مناسبة".

وأكمل: "عقوبة مرور من خط الحظائر أو حظر من السباق التالي، جزاء على هذا النسق. لكن ذلك يعود إلى الحكام في النهاية. نحن سعداء بإعادة فتح القضية، وسنرى الآن كيف سيحكمون على المسألة".

واختتم: "بيد أنني أعتقد بأنّ ما سنجلبه سيضع تلك الحادثة ضمن منظور مختلف".

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