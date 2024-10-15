ريد بُل: "لا ينبغي" أن يكون هناك فارق كبير بين سائقينا في 2025

خسرت ريد بُل صدارة بطولة الصانعين لصالح مكلارين، وتواجه خطر فقدان المركز الثاني حيث لا يتجاوز الفارق أمام فيراري سوى 34 نقطة.

وبينما جمع ماكس فيرستابن 331 نقطة حتى الآن، لكن زميله سيرجيو بيريز فشل في تقديم الأداء الذي تتوقعه العلامة النمساوية، حيث جمع فقط 144 نقطة حتى الآن، ما يزيد من تعقيد وضع الفريق.

وعلى الرغم من ذلك، أعلن الفريق أن المكسيكي سيستمر معه بعد فترة العطلة الصيفية، معوّلاً على أنه قد يتمكن من تقديم أداء أفضل في بعض الجوانب. ومع ذلك، بعد حادثته مع كارلوس ساينز في سباق باكو وخسارته لفرصة محتملة في منصة التتويج، يبدو أن الأمور لا تسير على ما يرام.

وفي الوقت الذي تزداد فيه المنافسة على بطولة الصانعين، يرى هورنر أن الفريق لا يمكنه تحمل وجود فارق كبير بين سائقيه في الموسم المقبل.

حيث قال: "علينا التأكد من عدم وجود فارق كبير بين سائقينا لأننا لا نستطيع تحمل ذلك".

وتفكر ريد بُل في الخيارات المستقبلية، بما في ذلك تقييم ليام لاوسون كمرشح محتمل لموسم 2025.

ومن الواضح أن الفريق يبحث عن أفضل استراتيجية للمستقبل، مع ازدياد احتمالية انتقال لاوسون إلى ريد بُل إذا قدم أداءً جيداً في السباقات الأخيرة من هذا العام.

وفي نفس السياق، تحدث مستشار ريد بُل في مجال رياضة السيارات، هيلموت ماركو، عن فرص الشباب في الفورمولا 1، مشيراً إلى أن العروض المميزة لبعض السائقين الشباب مثل أوليفر بيرمان وفرانكو كولابينتو أعادت فتح الباب أمام الفرق للتفكير في السائقين الشباب.

حيث قال: "الفلسفة السابقة لبعض مدراء الفرق حول احتياج السائقين لثلاث أو أربع سنوات من الخبرة قبل الانتقال إلى فريق كبير أصبحت قديمة".