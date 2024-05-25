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ريد بُل: لا يجب على طواقم الفرق "تحمّل عبء التغييرات" في سقف النفقات

قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنه لا يجب على الموظفين وطواقم الفرق "تحمّل عبء التغييرات" في قانون سقف النفقات.

كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

يريد الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" تضمين المزيد من مصادر الإنفاق بدءاً من موسم 2026، مع رقم قريب من 220 مليون دولار أمريكي.

وأشارت بعض المقترحات الأولية من "فيا" تضمن عناصر إنفاق تخصّ إجازات الأمومة المدفوعة ووسائل الترفيه أثناء العمل، الأمر الذي واجه اعتراضات كبيرة من قبل الفرق.

لكن أوضحت "فيا" أن إجازات الأمومة لن يتمّ تضمينها ضمن سقف النفقات في نسخته الأخيرة، حيث علّق هورنر بأن سقف النفقات يجب أن يركز على عوامل تصبّ مباشرة على التحسّن في الأداء وليس شؤون الموظفين وطواقم الفرق.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "المسألة تتعلق بإيجاد التوازن ما بين ما يتم ضمّه أو إخراجه من القانون".

وأكمل: "ما أعتقد أنه الأهم لموسم 2026 هو ضرورة عدم تحمل الموظفين عبء التغييرات في القانون".

وتابع: "أعتقد أن هناك نقاشاً هاماً حول ما يجب تضمينه، وما يجب إخراجه وما هو هم لناحية الأداء الفعلي".

واسترسل: "على سبيل المثال، هل تتسبب حفلة عيد الميلاد بجعل سيارتنا أسرع؟ الآن، إن كان سيتم تضمينها ضمن سقف النفقات، بالطبع فإن كل مدير تقني سيرغب بجانح أمامي ولن يريد حفلات أعياد الميلاد وذلك أمر سلبي".

واختتم: "لا أقول أن المدراء التقنيين لا يحبون أعياد الميلاد، لكنهم يفضّلون الأجنحة الأمامية!".

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الصورة من قبل: صور موتورسبورت

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