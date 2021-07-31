ريد بُل: لا مشكلة كبيرة مع "ألاعيب" هاميلتون في القسم الحاسم من التصفيات في المجر

حصد هاميلتون سائق مرسيدس قطب الانطلاق الأول المؤقت من خلال محاولته الأولى ضمن القسم الأخير في التصفيات على حلبة هنغارورينغ، متقدمًا بأكثر من نصف ثانية أمام غريمه على اللقب ماكس فيرشتابن الذي حلّ ثالثًا.

وتواجد هاميلتون وزميله فالتيري بوتاس أمام ثنائي ريد بُل فيرشتابن وسيرجيو بيريز في أثناء الخروج لبدء محاولاتهم الأخيرة، حيث أبطأ هاميلتون في المقطع الأخير بينما كان يتحضّر للفته الأخيرة.

وتسارع بطل العالم سبع مرات بالتوجّه إلى المنعطف الأخير ليبدأ لفته، وهو ما لم يترك وقتًا كافيًا لعبور خط النهاية، إذ وفي حين تمكن فيرشتابن من العبور، عجز بيريز عن المرور قبل نهاية الحصة، حيث لم يتمكن من تسجيل زمن في لفته الأخيرة.

وقد أوضح هورنر بأنه لا ضغائن من قِبَله حول إبطاء هاميلتون في المقطع الأخير، واصفًا ما حدث "بالألاعيب".

فقال: "لويس كانت لديه لفة مدهشة بالفعل، ومن ثمّ حاول التباطؤ كثيرًا، ولم يرغب بمنح سيارتينا لفة نظيفة".

وأضاف: "ولكن من حقه أن يقوم بذلك، فهو يتمتع بالمركز على المسار. ليست لدينا مشكلة كبيرة مع ذلك. الأمر يتمحور حول الغد الآن".

وعند سؤاله إذا ما كانت ريد بُل لتفعل ذات الأمر في حال كانت المراكز معكوسة، قال هورنر: "أعتقد بأنّنا ركّزنا أكثر على تحضير إطارنا، كونه بوسعكم رؤية أن زمن لفته كان بعيدًا للغاية عن زمن تأهّله".

وتابع: "لقد كان مهتمًا أكثر بما يدور في الخلف. لكنّ ذلك جزء من اللعبة".

وكان هاميلتون قد أخفق في تحسين زمنه ضمن محاولته الأخيرة في التصفيات، في حين وجد فيرشتابن عُشرًا من الثانية فقط على زمنه السابق، ليكتفي في بالمركز الثالث في سباق الغد.