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ريد بُل: لا خُطط لتعويض أستون مارتن براعٍ رسمي آخر

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ريد بُل: لا خُطط لتعويض أستون مارتن براعٍ رسمي آخر

لا تملك ريد بُل أيّ خططٍ لتعويض أستون مارتن كراعيها الرئيسيّ العام المقبل، وذلك في ظلّ تركيز صانع السيارات البريطاني جهوده على فريقه الخاص في الفورمولا واحد.

دخلت الشركتان في تعاونٍ مطلع موسم 2018 من خلال لعب أستون مارتن دور الراعي الرئيسي فريق ريد بُل في الفورمولا واحد إلى جانب شراكة تقنيّة في مشروع السيارة الخارقة فالكيري.

وإلى جانب تواجد أستون مارتن في اسم الفريق الرسميّ في البطولة، كان شعار أستون مارتن حاضرًا بقوّة على سيارتَي الفريق، بما في ذلك الجناح الخلفيّ وكذلك ملابس السائقَين.

لكن على إثر استحواذ لورنس سترول على شركة أستون مارتن وخططه لتغيير اسم ريسينغ بوينت إلى اسم العلامة البريطانيّة، تمّ الاتّفاق على إنهاء رعاية ريد بُل.

وقال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل: "ليس لدينا راعٍ رئيسي لتعويض أستون مارتن في العام المقبل. سيكون لدينا رُعاةٌ جدد سنقوم بتقديمهم العام المقبل".

وأضاف: "من الواضح أنّ علامة أستون مارتن لن تكون حاضرة على سيارتنا. استمتعنا بأربعة أعوامٍ في المجمل، ثلاثة منها كراعٍ رئيسي. ساعدنا على دفع العلامة ومن الواضح أنّنا استمتعنا بشراكة رائعة في مشرو فالكيري".

وأكمل: "من الواضح أنّ صفقاتنا قد تمت تحت إشراف المدير التنفيذي السابق آندي بالمر الذي كان داعمًا كبيرًا للفريق. ومع شراء لورنس للشركة فمن الطبيعي أن يُغادروا هذه الشراكة. نتطلّع قدمًا لرؤية اسم أستون مارتن في الفورمولا واحد في العام المقبل".

وبالرغم من نهاية الشراكة، ستُواصل ريد بُل العمل على مشروع فالكيري الذي من المنتظر أن تبدأ عمليّة توفير السيارات فيه في 2021.

وقال هورنر: "السيارة تعمل، ونحن نجري كلّ الاختبارات. بالطبع ستتواصل العلاقة إلى أن يتمّ إكمال جميع السيارات عبر ريد بُل للتكنولوجيا المتقدّمة".

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