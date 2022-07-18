ريد بُل: "لا تهاون" بالرغم من مشاكل موثوقية فيراري في الفورمولا واحد

بالرغم من أن فيراري امتلكت نظرياً السيارة الأسرع لأغلب فترات الموسم، إلا أن أخطاء الاستراتيجية ومشاكل الموثوقية ساهمت بتأخرها خلف ريد بُل ضمن الترتيب العام حتى الآن.

وتسببت مشاكل المحرك بحرمان شارل لوكلير من فوز متوقع في كل من إسبانيا وأذربيجان، كما واجه فريق مارانيللو بعض المخاوف قبيل نهاية سباق جائزة النمسا الكبرى مؤخراً.

إذ بعد أن بدت فيراري تتجه لتحقيق الثنائية، توقف محرك سيارة كارلوس ساينز عن العمل واشتعلت النيران فيه، ما أدى إلى تطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية في السباق.

من ثم وبعد فترة وجيزة، عانى لوكلير من مشكلة في دواسة الوقود التي واجهته حتى المنعطفات الأخيرة.

هذا التوتر بدا واضحاً على طاقم فيراري، حيث اعترف ماتيا بينوتو مدير الفريق بأنه لم يتمكن من مشاهدة اللفات الثلاثة الأخيرة.

وبالرغم من أن لوكلير نجح بالمواصلة والفوز بالسباق، لكن بات من الواضح أن مشاكل الموثوقية تؤرّق فيراري.

لكن ريد بُل لا تتهاون في معركتها مع فيراري بالرغم من كل ذلك.

حيث قال هورنر: "نحن لا نركّز عليهم في الحقيقة".

وأكمل: "لا يمكننا التحكم فيما يحصل معهم. أعتقد أنه يجب ألا نتهاون ونركز على أنفسنا، ونعمل على استخلاص أقصى ما يمكن من الحزمة الحالية لدينا".

وتابع: "كانت لديهم سيارة قوية جداً في النمسا، وكانوا قادرين على تحقيق الثنائية".

كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل تصوير: صور موتورسبورت

وبالرغم من أن ماكس فيرستابن ما زال يحتل صدارة الترتيب العام بفارق 38 أمام لوكلير، بينما تتصدر ريد بُل بطولة المصنّعين أمام فيراري، لكن هورنر يعتقد بأن معركة اللقب ما زالت مفتوحة على مصراعيها.

فقال: "بكل تأكيد. ما زلنا في منتصف المعركة ويمكن للأمور أن تنقلب بسرعة كبيرة".

وأكمل: "ما زلنا بعيدين عن النهاية. في النمسا نجحنا بالخروج بأقل الأضرار إن صح التعبير، مع قطب الانطلاق الأول والفوز بالسباق القصير ومن ثم المركز الثاني في السباق الرئيسي".

واختتم: "أعتقد أن خسارة ماكس لخمس نقاطٍ فقط لصالح شارل ضمن معركة اللقب، كان بمثابة حدّ من الأضرار".