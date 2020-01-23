ريد بُل لا تفكر بجلب سائقيها الناشئين السابقين إلى الفورمولا واحد

لطالما عمل عملاق مشروبات الطاقة على رعاية المواهب الصاعدة عن طريق ضمها إلى الفريق الرديف، والذي بات يعرف الآن باسم ألفا توري لموسم 2020 المقبل في الفورمولا واحد.

لكن أدى النقص في سائقيها منذ موسمين إلى استعانة ريد بُل ببرندون هارتلي، الذي ترك برنامجها في 2010، والذي كان قد أحرز الفوز بسباق لومان 24 ساعة ولقب بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" مع فريق بورشه.

وبالرغم من أن هارتلي بقي لأكثر من موسم مع تورو روسو، لكن عودته كانت تعني تصاعد الشائعات حيال إمكانية عودة سيباستيان بويمي بطل "دبليو إي سي" والفورمولا إي، وكذلك زميله في البطولة الكهربائية جون-إريك فيرن (واللذين أخرجتهما ريد بُل من برنامجها في الفورمولا واحد سابقاً).

وضمن معرض كلامه لموقعنا "موتورسبورت.كوم" تكلم ماركو حيال فرص عودتهما إلى الفورمولا واحد مع ريد بُل، فقال: "المسألة محسومة. لقد سارا في مسيرتَيهما المهنيتيَن باتجاهات مختلفة وضمن فئات مختلفة من سباقات السيارات".

وأكمل: "الآن، فيرن يحرز الانتصارات في الفورمولا إي، وهو أمر مختلف تماماً عما تتطلبه المشاركة في الفورمولا واحد".

وتابع: "يتطلب الأمر منه موسماً كاملاً للاعتياد على خصائص إطارات بيريللي. لذا، لهذا السبب وحده، فإن كل ذلك (العودة إلى الفورمولا واحد) بات من الماضي".

وأضاف: "لكن عند النظر حولنا، هناك الكثير من الناشئين يحرزون النجاحات. وقد جمعوا أموالاً كافية ونجحوا بتحويل هوايتهم إلى حرفة. ذلك أمر رائع".

خلال العام الذي تلا وصول هارتلي، وقعت ريد بُل مع سائقين آخرين كانت قد تخلت عنهما سابقاً: دانييل كفيات وأليكس ألبون، كي يقودا ضمن صفوف تورو روسو.

وبالرغم من ذلك، لا يشعر ماركو أن معايير ريد بُل مرتفعة أكثر من اللازم.

فقال: "علينا فهم ذلك من منظور فلسفي. في البداية، كان الفريق الرديف نوعاً من الرعاية، لأن الجميع يعلم كم هي مكلفة رياضة السيارات. وكنا نرغب بمنح الفرصة للسائقين الموهوبين".

وأكمل: "لكن فجأة، بات لدينا فريقان في الفورمولا واحد. من ثمّ بات جلياً أن دعم سائق ما لأنه ناجح بشكل جزئي، لم يعد يكفي".

وأضاف: "لذا، تمّ اتخاذ القرار بامتلاك السائقين للقدرة على الفوز بالسباقات. لهذا السبب باتت عملية الاختيار صارمة بشكل أكبر".

وتابع: "لا يمكنني في الحقيقة تفهم تلك الانتقادات، لأننا نموّل مسيرة السائقين لموسم كامل أو اثنين، من دون ذلك التمويل فإن وصول أولئك السائقين لن يكون ممكناً على الإطلاق. حسناً، هناك فقط 20 سائقاً في الفورمولا واحد، ونحن نعلم أنهم ليسوا جميعاً هنا بسبب مهاراتهم لوحدها".

وأردف: "كم عدد الذين فازوا بسباقات؟ (سيباستيان) فيتيل، (دانيال) ريكاردو، ماكس (فيرشتابن). منصة تتويج، لا يمكنني إحصاء عدد الذين وصلوا إلى منصة التتويج".

واختتم: "نحن مسرورون وفخورون، وتمّ الاقتداء بنموذج عملنا على نطاق واسع. لكن أياً من تلك البرامج الأخرى لم ينجح حتى بالاقتراب مما حققناه نحن".