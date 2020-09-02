ريد بُل لا تفكر بإعادة غاسلي إلى الفريق الرئيسي بالرغم من أدائه المتميز

قدم غاسلي أداءً قوياً للغاية لصالح ألفا تاوري، حيث سجل 16 نقطة أكثر من زميله دانييل كفيات. ويقبع الفرنسي الآن أمام سيباستيان فيتيل سائق فيراري ضمن الترتيب العام.

وبينما يواجه أليكسندر ألبون سائق ريد بُل المتاعب منذ بداية موسم 2020 الجاري، أشارت التكهنات إلى أن وتيرة غاسلي قد تكون كافية لإقناع الفريق بإعادته إلى صفوف ريد بُل كزميل للهولندي ماكس فيرشتابن.

وكان غاسلي قد أُعيد إلى تورو روسو منذ 12 شهراً بعد بداية متواضعة لموسم 2019 مع ريد بُل، حيث تمّ التبديل بينه وبين ألبون بعد مضيّ نصف الموسم.

وأشار كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بوضوح إلى أن العلامة النمساوية راضية تمام الرضى عن التشكيلة الحالية مع فيرشتابن وألبون، موضحاً أن سيارة ألفا تاوري الحالية "سهلة القيادة" لعبت دوراً في تحسّن وتيرته.

فقال: "أعتقد أن أداءه جيد ضمن بيئة فريق ألفا تاوري".

وأكمل: "أعتقد أن سيارتهم جيدة لهذا الموسم، وأعتقد أنها أسهل في قيادتها ربما من سيارتنا في بعض الأحيان".

وتابع: "لكنني أعتقد أن أليكس، أداؤه أيام السبت قوي جداً. لقد قدم سباقاً جيداً آخر (في بلجيكا). لقد دافع، وتجاوز. كما أن تجاوزاته دائماً قوية، وأعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح".

وأردف: "لذا أعتقد أنه من الجيد رؤية بيير مع أدائه الجيد، وهو ضمن تشكيلتنا لهذا السبب. لكننا مسرورون من سائقي فريقنا الأساسي في الوقت الراهن".

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بالمقابل، أوضح هورنر أن ألبون أظهر لمحات مشجعة حيال تأقلمه مع سيارة ريد بُل 2020، وأن قدرته القوية على تسجيل النقاط تعتبر دفعة جيدة للعلامة النمساوية ضمن بطولة المصنّعين.

فقال: "أعتقد أن أليكس قدم جولة قوية للغاية، وهو يحتل المركز الرابع ضمن الترتيب العام".

واختتم: "من الواضح أننا محبطون من فوز نفس السيارتين اللتين ننافسهما، على الدوام بالسباقات (سيارتا مرسيدس). لكننا نعمل بجد كبير لمحاولة تغيير هذا الواقع في مرحلة ما".