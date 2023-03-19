ريد بُل لا تعتقد أن الحفف الجانبية سببت مشكلة سيارة فيرستابن في تصفيات جدة

في القسم الثاني من التصفيات، شوهد فيرستابن وهو يُبطئ سرعة سيارته بعد خروجه بشكل عدائي على الحفف الجانبية.

وقد طلب منه الفريق الدخول للمرآب لمحاولة تحليل المشكلة وإصلاحها بسرعة، لكن الهولندي خرج من السيارة في المرآب ولم يتأهل للقسم الثالث والأخير من التصفيات.

وصرّح الفريق أن المشكلة كانت في محور نقل الحركة ضمن السيارة من دون تفاصيل إضافية أخرى.

وضمن حوار مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" أكد بول موناغان كبير مهندسي ريد بُل أن المشكلة لم تكن متوقعة، حيث حاول الفريق دراسة ما جرى وإيجاد حلّ بأسرع وقت ممكن.

فقال: "مشكلة الأمس لم تكن متوقعة. بالتالي عليك التصرف بسرعة وتحليل ما جرى ضمن نافذة زمنية قصيرة لا تتعدى 24 ساعة".

وأكمل: "سنرى إن نجحنا في ذلك، خلال السباق. لدينا بعض الوقت قبل سباق أستراليا، لذا أياً كان ما سنحتاجه على المدى القصير، سنقوم به".

وأردف: "التصفيات كانت جيدة مع إحدى سيارتَينا، ومُحبطة مع الأخرى".

وحين سُئِل إن كانت الحفف الجانبية هي سبب مشكلة محور نقل الحركة، أجاب موناغان: "حالياً لا نعتقد ذلك. ليست لدينا مؤشرات تدل على أنها كانت سبباً في المشكلة".

وأكمل: "هذا هو التحليل المبدئي من الليلة الماضية. بالتالي حالياً، لا نعتقد أن ذلك سبب المشكلة".

وحين سُئِل إن كانت هناك خطط لتبديل علبة التروس، رد قائلاً: "نعم الاحتمالية واردة. لدينا اثنتان ضمن العدد المتاح، والخطة ما زالت واردة".