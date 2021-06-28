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ريد بُل "لا تصدّق" أن مرسيدس لن تجلب المزيد من التحديثات فيما تبقى من الموسم

أبدى فريق ريد بُل "عدم تصديقه" لفكرة أنّ غريمته على اللقب مرسيدس لن تجلب أيّة تحديثات على سيارتها لما تبقى من موسم 2021.

ريد بُل "لا تصدّق" أن مرسيدس لن تجلب المزيد من التحديثات فيما تبقى من الموسم

كشفت مرسيدس عقب هزيمتها في جائزة ستيريا الكبرى بالأمس أنها أوقفت بالفعل التطوير على سيارتها لموسم 2021 حتى توجّه جميع مواردها الآن نحو سيارة 2022.

وبينما حثّ لويس هاميلتون فريقه بالأمس على محاولة جلب بعض التحديثات على السيارة، فيبدو بأن الوضع الآن يصبّ بشكل كبير في صالح آمال ريد بُل بتحقيق اللقب هذا العام.

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مع ذلك، يشكّ كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بأن وضع مرسيدس واضح كما يزعم مدير فريقها توتو وولف.

فقال: "ما تقوم به مرسيدس يخصها وحدها، لذا فإنّنا نركّز فقط أنفسنا".

وأضاف: "نعلم بأن توتو يحب أن يسلّط الضوء على أمور أخرى، لذلك لا أصدّق بأنهم سيخوضون بقية الموسم من دون جلب مكوّن واحد جديد على السيارة".

وتابع: "ولكن كما قلت، ما يُمكننا فعله هو التركيز على عملنا. بالطبّع هنالك توازن بين هذا العام والعام المُقبل، ولكن إذا يعني ذلك أن علينا العمل بجد أكبر بعض الشيء من الفرق الأخرى، فنحن مستعدون تمامًا لذلك".

هذا وتعي مرسيدس جيدًا أن ريد بُل ما تزال تضغط بقوة مع سيارتها الحالية، حيث شوهد الفريق المتمركز في ميلتون كينز يتلقّى مكونات جديدة في بادوك حلبة ريد بُل رينغ نهاية هذا الأسبوع.

مع ذلك، ومع انتقال الفورمولا واحد لتصميم جديد بالكامل للسيارات في 2022، فإن وولف يعتقد بأن توجيه أيّة جهود بعيدًا عن القوانين الجديدة سيكون مكلفًا على المدى الطويل.

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وأوضح هورنر كذلك بأن ريد بُل تقيّم بحرص كيف يمكن أن توازن مواردها الحالية، لكنه يشعر بأن الفريق في موقع جيّد جدًا كونه استهل هذا الموسم على نحوٍ قوي للغاية.

فقال: "تلك هي المرة الأولى منذ فترة طويلة التي نستهلّ فيها الموسم مع سيارة تنافسية، حيث تمكنا من تعزيز ذلك والبناء عليه".

واختتم: "لكنّك تكون على رأس المنحنى مع تلك السيارات، حيث تكون المكاسب الطفيفة هي التي تصنع الفارق. لذا يتمحور الأمر حول بلوغ ذلك التوازن الصحيح بين تلك المكاسب لهذا العام والخطوات الكبيرة مع سيارة العام المُقبل. لكن ذلك لا يختلف عمّا كان في الماضي".

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