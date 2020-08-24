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ريد بُل لا تزال تؤمن بالمفهوم التصميمي عالي الانحناء لسيارتها

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ريد بُل لا تزال تؤمن بالمفهوم التصميمي عالي الانحناء لسيارتها

تواصل ريد بُل إيمانها بالمفهوم التصميمي عالي الانحناء الأمامي واعتباره الدرب الأنسب في الفورمولا واحد، وذلك بالرغم من إشارة البعض إلى أنّ ذلك المفهوم التصميمي قد وصل إلى حدود أدائه القصوى.

قادت الحظيرة النمساويّة درب تطوير المفهوم التصميمي عالي زاوية الانحناء الأماميّ في الفورمولا واحد، حيث لا يزال أدريان نيوي المدير التقنيّ للفريق مقتنعًا بأنّ ذلك هو الحلّ الأفضل لبلوغ أقصى قدرٍ ممكن من الارتكازيّة.

لكن في ظلّ الصعوبات التي تواجهها سيارة "آر.بي16" المتعنّتة قليلًا، وهو ما ترك ماكس فيرشتابن وأليكسندر ألبون يُعانيان في بعض الأحيان ليجدا التوازن الجيّد للسيارة، أشار البعض إلى أنّ خيار زاوية الانحناء الأماميّ العالية لم تعد توفّر مجالًا كبيرًا للتحسّن بالمقارنة مع الحلول الأخرى منخفضة الزاوية.

وأشار جايمس كي المدير التقنيّ لمكلارين مؤخّرًا إلى أنّ فريقه يدرس الانتقال إلى تصميم منخفض زاوية الانحناء الأماميّ لموسم 2021 كونه يشعر بأنّ هناك فرصًا أكبر لتحقيق مكاسب في الارتكازيّة.

وقال كي حينها: "في حين أنّني لا أعتقد بأنّ فلسفة الزاوية العالية قد ماتت بالضرورة، إلّا أنّها تدفعك للتراجع خطوة إلى الوراء والتفكير، ربّما هناك المزيد من الأداء الذي يُمكن إيجاده عبر زاوية أقلّ ارتفاعًا".

لكن في حين أنّ ريد بُل تعي وجود بعض الجدل بشأن السيارات عالية زاوية الانحناء الأمامي، فإنّ هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات في صفوف الفريق النمساوي قال أنّ نيوي متأكّدٌ من أنّ تلك الفلسفة هي الأنسب.

وقال ماركو ضمن حوارٍ حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول مسألة زاوية الانحناء العالية: "نحن ننظر في تلك المسألة. لكن طالما أنّ نيوي يعتقد بأنّها الحلّ الأكثر كفاءة، فإنّنا سنلتزم بها في الوقت الحاضر".

وأضاف: "ماكس فيرشتابن بين الثلاثة الأوائل وقد تمكّنوا من تجاوز جميع الآخرين بلفّة كاملة، لذا لا يُمكن أن يكون ذلك مفهومًا تصميميًا خاطئًا بالنسبة لنا. نؤمن به. لهذا السبب لديك مديرٌ تقنيٌ يُحدّد الوجهة".

وبالرغم من أنّ ريد بُل لم تحظَ بالبداية المرجوّة للموسم، إلّا أنّها تمكّنت من التغلّب على مشاكل سيارتها "آر.بي16"، وقال ماركو أنّ الفريق حقّق تقدّمًا ضمن سعيه لتقليص الفجوة مع مرسيدس.

وقال حيال ذلك: "الفريق بأكمله في نشاط وحماس. ما قمنا به على صعيد تصليح السيارة في المجر (بعد حادث فيرشتابن في طريقه لشبكة الانطلاق) كان مذهلًا. أجرينا ثلاث وقفات صيانة في إسبانيا وكانت جميعها تحت حاجز الثانيتين. الجميع متحمّسٌ في الوقت الحاضر".

وبالرغم من أنّ الفرق لا يُسمح لها بتقديم سيارات جديدة بالكامل لموسم 2021، قال ماركو أنّ هناك جهودًا إضافيّة تُبذل من أجل تحسين المقاتلة الحاليّة، كون أيّة تحديثات يتمّ جلبها سيتمّ نقلها للموسم المقبل.

وقال حيال ذلك: "ستبقى السيارات على حالها الآن. ذلك سببٌ إضافيّ لضغطنا على صعيد التطوير أكثر هذا العام، كوننا سنحصل على ذات السيارة العام المقبل".

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