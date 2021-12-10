ريد بُل لا ترغب من فيرشتابن تغيير مقاربته في الفورمولا واحد

يتجه فيرشتابن إلى جولة أبوظبي الختامية لموسم 2021 في الفورمولا واحد مع فرصة لحسم أول لقب له في الفئة الملكة بعد موسم مثير للغاية شهد العديد من المعارك في مواجهة لويس هاميلتون سائق مرسيدس.

لكن وبالرغم من النتائج القوية، التي تضمنت تسعة انتصارات، وجد فيرشتابن نفسه في مركز الانتقادات عدة مرات بسبب أسلوبه العدائي في القيادة.

كما عبّر عن شعوره بأنه يُعامل بشكل مختلف من قبل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" ويتلقى عقوبات على أمور اقترفها غيره لكن من دون أن يتلقوا عقوبات.

ويرى كريستيان هورنر مدير الفريق أن فيرشتابن قد تلقى الكثير بالفعل هذا الموسم، لكنه أكد أنه يريد للسائق الشاب المحافظة على مقاربته نفسها في الفورمولا واحد.

حيث قال على هامش جائزة أبوظبي الكبرى: "أعتقد أنه وفي بعض الحالات، أعتقد أنه تمت معاملته بقسوة".

وأكمل: "أعتقد أنه تلقى بعض الانتقادات على أمور لم يتعرض غيره للانتقادات أو العقوبات بسببها. وهذا ما أحزنه".

وأردف: "أعتقد أن المشكلة في أن ماكس ينتقد نفسه كذلك. إن الأضواء مسلطة عليه، وهو في المقدمة وينافس بطل عالم سبع مرات، وأعتقد أن الانتقادات حيال قيادته وأسلوبه، ومعايير القيادة.. كانت مجرد ادعاءات نُسجت لتسليط الضغط عليه".

واسترسل: "لكنه يقود بشكل مذهل. ماكس يقود بطريقة تشعل الشغف. لقد جذب الجمهور إلى هذه الرياضة، لقد جلب جمهوراً جديداً لهذه الرياضة هذا العام. ونحن لا نريد منه أن يتغير".

واستكمل: "نريد منه أن يواصل القيادة بالطريقة نفسها تماماً التي وضعته على قدم المساواة في المنافسة مع لويس على لقب بطولة العالم".

بالمقابل، يرى هورنر أنه وبدلاً من انتقاده على ما قام به هذا الموسم، يجب أن يتلقى فيرشتابن الثناء على الطريقة التي أشعل بها معركة اللقب، وجلب اهتماماً جديداً بالرياضة.

فقال: "كان من الرائع رؤية جمهور جديد في هذه الرياضة، متابعون صغار في السنّ".

وتابع: "يعود هذا بمعظمه إلى ما يقوم به ماكس، إلى الطريقة التي يقود بها، والطريقة التي ينافس بها أعظم سائق على الإطلاق، السائق الأكثر تحقيقاً للانتصارات، والمنافس الأصعب".

وأردف: "أعتقد أنه يستحق الثناء الكامل على ذلك. بالطبع، كان الضغط الذهني على شاب يافع مع كل تلك الانتقادات، هائلاً للغاية هذا الموسم. ويحق له الشعور بالإحباط نتيجة كل تلك القرارات (التحكيمية ضده)".

واختتم: "بالطبع، تريد من سائقك الثبات في الأداء وكذلك من فريقك. أعتقد أن هذا هو الأمر الأهم في هذه الجولة الختامية".