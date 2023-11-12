ريد بُل لا تتفق مع توقعات هاميلتون حيال الفورمولا واحد

خاض فريق ميلتون كينز موسماً مذهلاً في 2023، حيث فاز بجميع السباقات حتى الآن عدا سنغافورة، وحسم لقبي المصنعين والسائقين.

وبينما حاول المنافسون كل ما بوسعهم للضغط على ريد بُل ومجاراتها، لكن لم يتمكن أحد من التفوق على مستواها الثابت مع الأفضلية الكبيرة التي تمتلكها.

وبعد جائزة البرازيل الكبرى التي هيمن عليها ماكس فيرستابن، وواجهت فيراري ومرسيدس أوقاتاً صعبة، ألقى بطل العالم سبع مرات بتوقعاته حيال مستقبل البطولة.

حيث أجاب حين سُئِل عن إمكانية تحقيق مرسيدس للقفزة التي تحتاجه لتحدي ريد بُل: "أعتقد وفي نهاية المطاف، أنه لا يمكننا إلا المحافظة على تفاؤلنا".

وأكمل: "أعتقد أن ريد بُل بعيدة جداً. أعتقد أنهم سيبقون كذلك للعديد من المواسم".

لكن كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل لا يرى الوضع بهذه الطريقة، مشيراً إلى أن معدل التحسن لا يمكن أن يبقى في تصاعد كبير مستمر وأن الآخرين سيغلقون الفارق في النهاية.

وضمن معرض كلامه حول سيارة الفريق لموسم 2024 المقبل، قال هورنر: "من الصعب دوماً توقع مثل هذه الأمور. أعتقد أن الاعتماد على أرقام نفق الهواء ليس معياراً دقيقاً".

وأكمل: "أعتقد أننا نمتلك سيارة رائعة وأساساً متيناً. علينا مواصلة تطويرها، لكن بالطبع، فإن معدلات التحسن لن تبقى في تصاعد كبير، لأنك ستصل إلى أقصى ما يمكن في نهاية المطاف".

وأردف: "الفرق الأخرى متحفزة جداً جداً. يمكن أن نرى جميع الفرق تعمل بكل قوة".

بالمقابل، أشار هورنر إلى أن ريد بُل لا تأخذ هيمنتها الحالية كمسلّمات، وأن خسارتها لسباق البرازيل الموسم الماضي مثّل لحظة تحفيز كبيرة للفريق من أجل البحث العميق سعياً وراء التحسين.

فقال: "عليك مواصلة التحسن في جميع النواحي. أعتقد أن خسارتنا لسباق البرازيل العام الماضي ما زالت مؤلمة، حيث لم يكن أداؤنا بالمستوى المطلوب".

وتابع: "لم تكن لدينا الإعدادات الصحيحة. لذا تعلمنا الدرس، وقمنا بتطبيقه جيداً وركزنا على السيارة".