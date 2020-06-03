ريد بُل: لا بد من ضرورة حسم تفاصيل سقف النفقات في الفورمولا واحد

بعد أسابيع متواصلة من المفاوضات بين مدراء البطولة وفرق الفورمولا واحد، تمّ الإعلان رسمياً الأسبوع الماضي عن تغييرات كبيرة في القوانين تهدف للحد من سقف الإنفاق.

لكن وبالرغم من الإجماع الكامل على الخطة، يبدو أن بعض جوانب سقف النفقات الأولي البالغ 145 مليون دولار أمريكي - خاصة فيما يتعلق بمعاملة الفرق بطريقة متماثلة - بحاجة إلى المزيد من الإيضاح لتفادي أية خلافات مستقبلية.

ويرى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنه وبينما اتفقت الفرق على أهمية مثل هذا القانون للرياضة، لكنه من المهم كذلك ضمان عدم وجود أيّة هفوات تسمح للبعض بالالتفاف على القوانين.

حيث قال في مقابلة حصرية لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أن هناك الكثير من العمل، الكثير من التفاصيل خاصة فيما يتعلق بفرق الصدارة الثلاثة، وقد دعمنا نحن هذه العملية. اتخذنا وجهة نظر براغماتية لصالح الرياضة ككل".

وأكمل: "لقد كانت تلك عملية مؤلمة في بعض النواحي. لكنني أعتقد أنه وبشكل عام ستكون الفورمولا واحد أكثر قوة مع هذه القوانين، بالرغم من وجود بعض التفاصيل التي يجب حسمها".

ولعل أحد أكبر التحديات التي تواجهها الفرق فيما يتعلق بالإنفاق وخاصة الفرق الكبيرة، يتمحور حول نماذج عملها المختلفة. إذ يعتبر فريق ريد بُل مستقلاً، بينما تشكل فيراري جزءاً من أعمال الشركة الأكبر المختصة بالسيارات الرياضية التجارية، أما مرسيدس فتمتلك علاقات وثيقة للغاية مع شركتها الأم "دايملر".

وتم تحقيق تقدم للتغلب على تلك العوائق، مثل المعاملة العادلة للفرق التي تزوّد فرقاً زبائن، لكن هناك مشاكل أخرى تحتاج لحل، من بينها التقلّب المتوقع في قيمة العملات والذي قد يؤذي فرقاً معينة دون غيرها.

"تفاصيل مثل التقلب في سوق العملات. إنها قوانين معقدة، وبالتأكيد ستظهر أمور لم يتم التفكير بها مسبقاً، حيث ستكون هناك حاجة للمزيد من التوضيحات" قال هورنر.

وحين سُئِل إن كان يعتقد بوجود بعض المشاكل المتواصلة التي قد تظهر بعد تطبيق قانون سقف النفقات، أجاب: "للأسف، أعتقد أن ذلك لا مفر منه. لذا، آمل ألا ينتهي بنا الأمر ’ببطولة عالم في مهارات المحاسبة’، بدلاً من بطولة تُحسم على الحلبات".

لهذا السبب يرى هورنر ضرورة أن تثق الفرق بقدرة "فيا" على سنّ القوانين والعمل عليها بطريقة فعالة.

حيث قال: "علينا الاعتماد على الهيكل الإداري للبطولة".

وأكمل: "تلك مجموعة من القوانين وقعنا عليها، لهذا ستصبح مُلازمة لنا جميعاً".

واختتم: "لكنها قوانين معقدة، وهناك فرق بنماذج عمل متنوعة وفرق مصنعية. لا بد لنا من الاعتماد بشكل كبير جداً جداً على ’فيا’ لضمان سنّ القوانين بشكل عادل".