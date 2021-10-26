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ريد بُل: كان ليكون من القاسي إجراء وقفة صيانة لبيريز من أجل تحقيق أسرع لفّة

يعتقد فريق ريد بُل أنّه كان ليكون من القاسي على سيرجيو بيريز التضحية بمركزه على منصّة التتويج ضمن جائزة الولايات المتّحدة الكبرى في سبيل حرمان لويس هاميلتون من نقطة أسرع لفّة.

ريد بُل: كان ليكون من القاسي إجراء وقفة صيانة لبيريز من أجل تحقيق أسرع لفّة

كان بيريز يحتلّ المركز الثالث في المراحل الأخيرة من سباق أوستن، وذلك في ظلّ اتّجاه لويس هاميلتون صاحب المركز الثاني لضمان نقطة أسرع لفّة.

وبالنظر إلى التقارب الشديد بين فيرشتابن وهاميلتون ضمن معركتهما على لقب البطولة، كان من المعتاد أن يُحاول كلٌ من فريقي ريد بُل ومرسيدس حرمان الآخر من نقطة أسرع لفّة هذا الموسم باستخدام السائق الثاني في الفريق.

ولعلّ من أبرز الأمثلة جائزة بريطانيا الكبرى التي كان بيريز عاشرًا فيها ومتّجهًا لتحقيق تقدّم إضافي عندما طلبت منه ريد بُل التضحية بذلك من أجل تحقيق أسرع لفّة وحرمان هاميلتون من النقطة الإضافيّة.

ولم يكن بيريز في موقعٍ يُخوّله إجراء وقفة صيانة مجانيّة في أوستن، وذلك بالنظر إلى تواجد شارل لوكلير سائق فيراري على مقربة منه في المراحل الختاميّة، لذا كان استدعاؤه لوقفة متأخّرة ليحرمه منصّة التتويج.

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وضمن يومٍ كان فيه المكسيكي يُكافح المرض والحرمان من المياه بسبب تعطّل نظام شرب المياه في سيارته، اتّفقت ريد بُل على أنّه سيكون من القاسي الطلب منه التضحية بمنصّة التتويج فقط من أجل حرمان هاميلتون من نقطة.

وقال كريستيان هورنر مدير الفريق حيال ذلك لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كان ليكون ذلك قاسيًا لو أجرينا وقفة لشيكو وحرمناه من منصّة التتويج".

وأكمل: "من الواضح أنّ لوكلير كان قريبًا للغاية. وبالنظر إلى الموقع الجماعي للفريق فقد كان من الأفضل أن يُحقّق بيريز النقاط. وذلك ما فعلناه".

وجاء مركز بيريز الثالث في أوستن ليمنحه منصّة التتويج الثانية على التوالي، وجاء ذلك في وقتٍ تعلم فيه ريد بُل أنّ بوسعه لعب دورٍ حاسم في المعركة على البطولة.

وقال هورنر أنّ الأداء الذي قدّمه بيريز في أمريكا، وذلك بالرغم من مرضه، كان مثيرًا للإعجاب ويُظهر أنّه بصدد إتقان سيارة "آر.بي16بي" الآن.

وقال في هذا الصدد لقناة "سكاي اف1": "بالنظر إلى طريقة إدارته للسباق فبوسعكم رؤية تنامي ثقته".

وأكمل: "كان هذا السباق الثاني على التوالي الذي يُحقّق فيه منصّة التتويج. وسباق موطنه هو التالي. إنّه بصدد التوصّل إلى الأداء اللازم، وهو ما سيكون حاسمًا في هذه المرحلة من الموسم".

سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

تصوير: صور موتورسبورت

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