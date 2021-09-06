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ريد بُل كانت متجهّزة للتضحية بالفوز بجائزة هولندا الكبرى لتغطية هاميلتون

كان فريق ريد بُل متجهّزًا لتضحية ماكس فيرشتابن بالفوز بجائزة هولندا الكبرى لصالح فالتيري بوتاس في حال ضمن ذلك حلوله أمام لويس هاميلتون.

ريد بُل كانت متجهّزة للتضحية بالفوز بجائزة هولندا الكبرى لتغطية هاميلتون

أقدمت مرسيدس على فصل استراتيجيّتَي سائقَيها في زاندفورت أمسٍ الأحد في محاولة للتغلّب على فيرشتابن سائق ريد بُل في المقدّمة.

ووُضع هاميلتون على استراتيجيّة التوقّفَين العدائيّة، في حين حاول بوتاس إكمال السباق بتوقّفٍ وحيد.

وكانت مرسيدس تأمل أنّه من خلال فصل الاستراتيجيّتين، فإنّ ذلك سيترك ريد بُل في وضعٍ حرجٍ لاختيار أيٍ من السائقَين لتغطيته.

ومع تصدّر بوتاس السباق في القسم الأوسط، كانت هناك فترة بدا فيها الفنلندي متمتّعًا بفرصة للمنافسة على الفوز.

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لكنّ آمال الفنلندي تبخّرت سريعًا عندما كان فيرشتابن قادرًا على تجاوزه بسهولة وهو ما كان يعني عدم وجود فرصة لنجاح استراتيجيّة التوقّف الوحيد.

وحُسم انتصار فيرشتابن على أرضه لاحقًا عندما أقدمت مرسيدس على تبكير توقّفه الثاني لهاميلتون في محاولة لمنحه فرصة تجاوز فيرشتابن، لكنّ آمالها تبدّدت عندما عاد بطل العالم وسط زحام السيارات المتأخّرة أثناء لفّة خروجه.

وكشف كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ ما اختار بوتاس فعله في السباق لم يكن ضمن حسابات الفريق.

إذ بالنظر إلى تقارب المعركة على اللقب بين فيرشتابن وهاميلتون، فإنّ الأمر الحاسم بالنسبة لفريقه كان ضمان حلول الهولندي أمام سائق مرسيدس.

وقال أنّه حتّى في حين كان هناك خطرٌ لخسارة ريد بُل السباق من أجل تغطية هاميلتون، فإنّه كان ليقبل بذلك من أجل الصورة الأوسع للقب.

وقال حيال ذلك: "كان تركيزنا على لويس. إنّه أقرب منافسينا، لذا كان هو من اخترناه بين الإثنين، حتّى إن كانت هناك مجازفة بخسارة السباق".

وأردف: "كان من المهمّ تحقيق تلك النقاط على حساب لويس".

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وقال هورنر أنّ اللحظة الحرجة في السباق، والتي قلبت الأمور لصالح فيرشتابن، كانت عندما لم يُضع الهولندي أيّ وقتٍ لتجاوز بوتاس.

إذ لو علق خلفه لفترة طويلة لفتح ذلك الباب أمام دخول استراتيجيّة التوقّف الوحيد اللعبة بشكلٍ فعلي، أو استغلال هاميلتون الفرصة للإقدام على التوقّف قبله وكسب أفضليّة المركز على المسار.

وقال حيال ذلك: "توقّعنا أن تفصل مرسيدس استراتيجيّتيها، وهو ما فعلته. كانت لديها سيارتان، لذا كان بوسعها اتّباع استراتيجيّة عدائيّة (مع لويس)، والبقاء لفترة طويلة مع فالتيري".

وأضاف: "بالنظر إلى أنّ استراتيجيّة التوقفين كانت أسرع، فإنّ الجزء الحاسم كان ضمان تجاوزنا لفالتيري فورًا. وقام ماكس بذلك".

وأكمل: "فتح ذلك فرصًا لجعل النصف الثاني من السباق أفضل بكثير. لو أمضى الكثير من اللفّات خلف فالتيري لتركنا ذلك عرضة لخطر توقّف هاميلتون قبلنا".

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