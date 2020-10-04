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ريد بُل كانت على عِلم بمغادرة هوندا للفورمولا واحد منذ وقت طويل

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ريد بُل كانت على عِلم بمغادرة هوندا للفورمولا واحد منذ وقت طويل
من قبل:
, محرر

كشف هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل أنّ العلامة النمساوية كانت على عِلم منذ وقت طويل بقرار هوندا مغادرة ساحة البطولة نهاية موسم 2021، وأنّ الشركة تعمل الآن على خطة لإيجاد بديل وإتمام شراكة جديدة بحلول نهاية العام الجاري.

في الوقت الذي تواجه فيه ريد بُل معضلة عدم وجود شريك للمحرّك لما بعد موسم 2021، كشف ماركو عن أنّ الإدارة العليا للعلامة النمساوية كانت على دراية بخطوة انسحاب هوندا من البطولة لعدّة أسابيع، وعليه بدأ الفريق بالعمل على خطوته التالية بعد إنتهاء الشراكة مع الصانع الياباني.

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"يتم تقييم كافة الخيارات، ومن ثمّ ستقرر ريد بُل خطوتها التالية" قال ماركو.

وأضاف: "سنجد حلًا لتلك المشكلة، حيث سنقّدم خطة إلى ديتريش (ماتشيتز رئيس ريد بُل) ومن ثمّ سنتّخذ قرارنا. سننظر في كل الاحتمالات القائمة".

وعند سؤاله إذا ما كان تطوير المحرك الخاص بريد بُل بمساعدة أحد الشركاء من بين الخيارات التي يتم تقييمها، قال ماركو: "نعمل في كل الاتّجاهات، كوننا كنّا على دراية بقرار هوندا لمدة طويلة، علمنا بذلك خلال هذا الموسم".

في المقابل، كان كريستيان هورنر مدير الفريق قد أشار في وقت سابق من الأسبوع الجاري إلى أنّ شركته كانت لديها الرغبة بالتعاون على المدى الطويل مع هوندا، لكنّ ماركو أوضح بأنّ البريطاني لا يعلم بكل ما يجري كونه لا يتدخل في الجوانب الاستراتيجية للشركة.

فقال: "السيد هورنر مدير الفريق، لكنّه لا يتدخل في الجوانب الاستراتيجية للشركة، حيث كنت أنا والسيد ماتشيتز على عِلم بقرار هوندا منذ وقت طويل".

وبالحديث عن توقيع ريد بُل لاتّفاقية كونكورد والالتزام مع البطولة في المستقبل، قال ماركو: "لدينا خيار إنهاء العقد في كل عام. في نهاية كل عام هنالك الإمكانية لفضّ العقد. لكن عندما يكون لدينا عوامل واضحة، سيتّخذ ديتريش قراره".

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جديرٌ بالذكر أنّه وإذا ما بقيت ريد بُل على ساحة بطولة العالم للفورمولا واحد، فإنّ رينو تبدو - حتى الآن - الخيار الأبرز لتزويد فريقَي ريد بُل بالمحركات في 2022.

هذا، ويفرض الملحق 9 من القوانين الرياضيّة للفورمولا واحد على المُصنّع الذي يُزوّد أقلّ عددٍ من الفرق بتزويد الفرق التي لا تملك بديلًا آخر. وسيكون لدى مرسيدس أربعة فرق ولفيراري ثلاثة في العام المقبل، بينما تلتزم رينو حاليًا بفريقها فقط الذي سيُصبح تحت مسمّى ألبين.

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الكاتب أحمد مجدي

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