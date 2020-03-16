ريد بُل كانت تنوي الاحتجاج على نظام "داس" الخاص بمرسيدس في أستراليا

بعدما تسببت مرسيدس بجدل كبير خلال التجارب الشتوية إثر كشفها عن النظام الجديد الذي يبدّل زاوية الإطارات الأمامية عبر دفع السائق وسحبه لمقود السيارة، فكّر المنافسون مليًا حول ما إذا كان بوسعهم تقبّل قانونية ذلك النظام.

لكن وبينما اعترفت بعض الفرق بأنّ مرسيدس استغلّت القوانين على نحوٍ مثالي، أشارت بعض المصادر إلى أنّ ريد بُل كانت ما تزال مقتنعة بأنّ نظام "داس" غير شرعي.

حيث وصل ذلك الاقتناع إلى حدّ أنّهم كانوا ليقدّموا احتجاجًا على مرسيدس إذا ما استعانت بالنظام خلال إحدى حصص التجارب.

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ومن غير الواضح ماهية القانون الذي كانت ريد بُل لتؤسس عليه احتجاجها على نظام "داس"، حيث أنّ الاتّحاد الدولي للسيارات "فيا" سبق وصرّح أنّه يرى بأنّ النظام يتماشى مع القوانين.

مع ذلك، فإنّ الشرعية الكاملة للسيارة يُمكن فقط تأكيدها على نحوٍ مناسب عبر مراقبي السباق في الجائزة الكبرى، الأمر الذي كنّا لنعرفه إذا ما تمّت بالفعل إقامة الجائزة.

وقال فالتيري بوتاس سائق مرسيدس قُبيل جولة أستراليا المُلغاة أنّ فريقه يتّجه لاستخدام نظام "داس" في الجائزة، وأنّه يتعيّن عليه التحسّب لاحتمالية أن يتمّ الاحتجاج عليه.

فقال: "سنكون سعداء باستخدام النظام، لكنّ الأمر يعود للفريق كي يقيّم المخاطر المحتملة لإمكانية حظره. نعم نرغب الاحتفاظ به، لكن إذا ما كانت هنالك مخاطرة كبيرة فلا نريد ذلك، لن تكون هنالك مشكلة كبيرة حينها".