ريد بُل كادت أن تستخدم محركات مرسيدس بدلًا من هوندا لولا معارضة وولف
كانت ريد بُل قريبة من اعتماد محركات مرسيدس على سياراتها بعد انتهاء شراكتها مع رينو.
كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
كشف هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل بأن الفريق كان قريبًا جدًا من توقيع صفقة تزوّد بالمحركات مع مرسيدس.
بينما باغتت مرسيدس الجميع مع انطلاق حقبة المحركات الهجينة في 2014 عبر تقديمها لوحدة طاقة مهيمنة، تراجعت محركات رينو على نحوٍ كبير أمام منافستها.
وبالرُغم من إحراز دانيال ريكاردو لثلاثة انتصارات وحصد ريد بُل لوصافة ترتيب الصانعين في ذاك العام، لكن تصدعات العلاقة بين العلامة النمساوية والصانع الفرنسي وصلت إلى ذروتها في المواسم التالية.
وقد استمرت ريد بُل في اعتماد محركات رينو برعاية من تاغ هوير لثلاثة مواسم إضافية، قبل أن تنتقل إلى محركات هوندا في 2019.
لكن قبل ذلك، كان ماركو قد تمكن من إقناع مالك الفريق ديتريتش ماتيسيشتز بالتعاون مع الصانع الألماني، حيث توصل إلى صفقة مع نيكي لاودا المدير غير التنفيذي لمرسيدس حينها، قبل أن يتم رفض تلك الصفقة لاحقًا.
وبالحديث عن تلك الفترة خلال حواره مع بودكاست the Inside Line قال ماركو: "عندما أتت قوانين المحرك الجديدة في 2014، لم يتمكن شريكنا للمحرك للأسف من إنتاج وحدة طاقة تنافسية".
وأضاف: "كانت هنالك تنافسية ومعارك كبيرة مع مرسيدس، ورئيسنا ماتيسيشتز لم يحبّذ فكرة هذه الشراكة كذلك، لكنني أخبرتهم وقلت: لم يعد بوسعنا تحفيز الناس بمحركنا الحالي، لأن الجميع يعلم أنه لا يمكنك الفوز مع هذا المحرك".
وتابع: "لذلك توصلنا إلى صفقة مع مرسيدس، وتصافحنا مع لاودا على ذلك، لكن توتو لم يدعم ذلك، ولهذا لم تتم تلك الشراكة".
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