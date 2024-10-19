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ريد بُل: قيود "فيا" على تعديل ارتفاع مقدمة الأرضية هو لإرضاء "جنون الشك" لدى المنافسين

يعتبر كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن الجدل حول تعديل ارتفاع مقدمة الأرضية لفريقه ليس سوى طريقة للتشتيت من قبل المنافسين.

سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

صرح كريستيان هورنر أن تدخل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" فيما يتعلق بجهاز تعديل ارتفاع مقدمة الأرضية لفريقه جاء فقط لتهدئة "جنون الشك" لدى منافسيهم. وقد كان فريق ميلتون كينز محط الأنظار خلال هذا الأسبوع بعد أن برز بأن "فيا" قد شددت البروتوكولات لمنع الفرق من تعديل ارتفاع مقدمة الأرضية خلال فترة خط الحظائر المغلق

وجاء هذا كنتيجة لشكوك منافسي ريد بُل بأن الفريق ربما كان يغير من إعداداته بين التصفيات والسباق، وهو ما يُعد مخالفًا للوائح. وبينما قامت "فيا" بإضافة أختام إلى جهاز تعديل ارتفاع مقدمة الأرضية على سيارة ريد بُل هذا الأسبوع، وسيتعين على الفريق إجراء تغييرات على سيارته قبل نهاية الموسم، قال هورنر إن الادعاءات حول غش فريقه لا أساس لها.

وعندما سئل هورنر عن سبب إضافة الأختام إلى سيارته إذا كان الفريق بريئًا، أجاب لشبكة سكاي قائلًا: "لأنني أعتقد أن هناك بعض التذمر من أحد منافسينا، ومن واجب الاتحاد الدولي التحقيق في مثل هذه الأمور. هذا الجهاز موجود ضمن قائمة المكونات مفتوحة المصدر، وكان متاحًا علنًا خلال السنوات الثلاث الماضية. الاتحاد الدولي راضٍ عنه، أعتقد أن الأمر فقط لتهدئة بعض الشكوك الموجودة في مكان آخر داخل الحلبة".

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وأوضح هورنر أن التغيير في إعدادات الجهاز المسؤول عن ارتفاع مقدمة الأرضية ليس أمرًا سهلًا بالنسبة لريد بُل، حيث يتطلب إزالة كل من الألواح الجانبية والدواسات، بالإضافة إلى استخدام عمود يبلغ طوله قدمين من قبل ميكانيكي.

حيث قال: "كل سيارة تحتوي على أداة يمكنها تعديل الجهاز المسؤول عن ارتفاع مقدمة الأرضية، وتوجد أداة تعديلنا في المقدمة، أمام منطقة الدواسات، وكانت هناك لأكثر من ثلاث سنوات. ولكن يجب إزالة الدواسات وألواح أخرى وأنابيب للوصول إليها، تمامًا كأي تعديل آخر على السيارة".

وتابع: "إذا كنت تعتقد أن هناك نوعًا من المكابح اليدوية أو الرافعة التي يمكن للسائقين تشغيلها بإعداد منخفض أو متوسط أو عالٍ، فأنا آسف لإحباطك. لا يوجد شيء من هذا القبيل".

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