ريد بُل: قيادة فيرشتابن المدهشة وراء قطب الانطلاق الأوّل وليس عامل السحب من بيريز

بدا فيرشتابن متأخّرًا على صعيد الوتيرة بالمقارنة مع غريمه لويس هاميلتون خلال أوّل قسمين من التجارب التأهيليّة على حلبة مرسى ياس.

لكنّ الهولندي قدّم لفّة أولى مدهشة في القسم الثالث، وساعده في ذلك عامل السحب على الخطّ المستقيم الخلفي من زميله بيريز، ليتمكّن من تحقيق قطب الانطلاق الأوّل أمام غريمه هاميلتون.

وفي حين أنّ حجم الفارق مع هاميلتون بعد اللفّة الأولى في القسم الثالث أشار إلى أنّ عامل السحب كان يُوفّر الكثير من المكاسب، تعتقد ريد بُل أنّ ذلك المكسب كان يُعادل عُشرًا من الثانية من فارق نصف الثانية حينها.

وأثبت فيرشتابن ذلك عندما عادل زمنه في ذلك المقطع المصغّر من الحلبة خلال لفّته الثانية في القسم الثالث من دون الاستفادة من عامل السحب.

وبحديثه حول ذلك الأداء، قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل لقناة "سكاي": "أعتقد بأنّ هذه كانت واحدة من أفضل لفّات ماكس طوال العام".

وأضاف: "بالنسبة لعامل السحب فحتّى خلال لفّته التالية التي طلبنا منه تخفيف سرعته فيها، فقد عادل ذلك الزمن، وربّما كانت قيمة عامل السحب عُشرًا أو عُشرين من الثانية وليس نصف ثانية".

وأكمل: "أعتقد بأنّ مقطعه الأخير، عند النظر إلى مستوى الارتكازيّة الذي لدينا، كان جنونيًا. جنونيًا بالتأكيد".

ووافق فيرشتابن على أنّ مكاسب عامل السحب كانت أقلّ ممّا بدت عليه حينها.

وقال الهولندي: "كان ذلك رائعًا للغاية، جاء بإنجاز رائع. لكنّني لا أعلم ما كانت عليه المكاسب من ذلك".

وأكمل: "ربّما كسبت عُشرًا من الثانية بالاقتراب من المنعطف التاسع، وليس ذلك خطًا مستقيمًا طويلًا للغاية. بالرغم من ذلك فإنّ بيريز زميلٌ رائعٌ ومن الممتع العمل معه".

كما أشاد هورنر بطريقة عمل سائقَيه معًا لتحقيق قطب الانطلاق الأوّل الذي قد يكون حاسمًا على صعيد معركة البطولة.

وقال البريطاني: "أعتقد بأنّ ماكس قدّم كلّ ما لديه وهو يقود بكلّ طاقته. قدّم كلّ شيء في هذه الحصّة".

واختتم بالقول: "أعتقد بأنّ تشيكو كان زميلًا رائعًا. ضحّى بلفّته المُثلى لمنح زميله ذلك الأداء. أعتقد بأنّه لا يُمكنك طلب المزيد. علينا الآن محاولة ترجمة ذلك غدًا".