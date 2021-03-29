ريد بُل: قوانين حدود المسار لا يجب أن تخضع للتأويلات

اعترف هورنر بشعوره ببعض الإحباط بعد سباق جائزة البحرين الكبرى حيث يشعر بغياب الثبات في مسألة حدود المسار.

وكان السائقون قد مُنعوا خلال التصفيات من الخروج عن حدود المسار وإلا ستُحذف أزمنة لفاتهم السريعة، لكن وخلال السباق لم تكن هناك تعليمات مماثلة.

لكن تم تذكيرهم أنه وفي حال خرجوا عن حدود المسار فعليهم العودة إلى الحلبة "من دون اكتساب أفضلية".

وتصعّدت حدة الموقف حين نجح ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل بتجاوز المتصدر لويس هاميلتون في المنعطف الرابع بعد خروجه عن حدود المسار، قبل أن يتلقى تحذيراً من فريقه لإعادة المركز.

وبينما لم يعترض هورنر على إرجاع فيرشتابن المركز إلى سائق مرسيدس، لكنه عبّر عن تساؤله حيال خروج هاميلتون بشكل مستمرّ عن حدود الحلبة واكتسابه أفضلية في زمن لفته بسبب ذلك.

فقال: "أنا محبط. رأينا كيف كانت مرسيدس تستعمل ذلك الجزء من المسار كلما أرادت الضغط، وقمنا بالاستفسار من مراقبي السباق حيال ذلك، كي نفعل ذلك نحن أيضاً".

وأكمل: "في خضمّ المعركة على الحلبة، هناك عُشرا ثانية يتم اكتسابهما في تلك المنطقة، لذا كانوا يستفيدون من ذلك لفة تلو الأخرى. من ثم طلب منهم مدير السباق احترام حدود المسار، وإلا سيتلقون العلم الأبيض والأسود".

وأردف: "من الواضح أن ماكس خرج بشكل عريض أثناء عملية التجاوز. لكن قيل للسائقين بوضوح قبل السباق أنه وفي حال اكتساب أفضلية بسبب ذلك، يتوجب إرجاع المركز. وهذا ما قام به مباشرة بناءً على توصيات الفريق".

وأضاف: "أعتقد أنه ومع حدود المسار هذه، فمثل هذه الأمور ستتواصل. لكن لا بد من قوانين واضحة. لا يمكنك السماح بالخروج عن المسار في السباق ومن ثم عدم السماح بالتجاوز هناك. لا بد من إيضاحها بشكل كامل. ولا يجب أن تكون عرضة للتأويلات".

من جهته، نفى مايكل ماسي مدير السباقات في الفورمولا واحد فكرة عدم وضوح القوانين فيما يخص المنعطف الرابع، حيث أكد أن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" لم يكن ليتدخل إلا عند الخروج عن المسار من أجل اكتساب أفضلية.

فقال: "فيما يتعلق بمدى التسامح مع حدود المسار خلال السباق، ذكرنا بوضوح شديد خلال اجتماع السائقين أنه لن يتم التغاضي عنها في حال الاستفادة منها لتحسين أزمنة اللفات إن صح التعبير".

وأكمل: "لكننا نراقب الوضع باستمرار للتأكد من التطابق مع القوانين الرياضية وعدم الاستفادة منها للحصول على أفضلية".

وعند التركيز على تغيير اللهجة ضمن السباق حيال هذه المسألة فيما يتعلق بتنبيه هاميلتون في وقت متأخر، قال ماسي: "لم يتغير شيء خلال السباق. لم يتغير أي شيء على الإطلاق".

وأردف: "كان لدينا شخصان اثنان يتابعان هذه المسألة مع كل سيارة وخلال كل لفة، وتقريباً كانت جميع السيارات ضمن الحدود المقبولة".

واختتم: "حصلت حالة فردية مع خروج سيارة عن حدود المسار أو أياً كان مما حصل، لكن ذلك لم يكن أمراً متواصلاً".