ريد بُل: قوانين الحجر في المجر ستكون صعبة على فرق الفورمولا واحد

أكد هورنر إضافة إلى العديد من مدراء الفرق الأخرى أنه وبالرغم من الإجراءات الوقائية الصعبة، إلا أنها ضرورية من أجل ضمان تواصل إقامة السباقات.

وأعلنت السلطات المجرية الأسبوع الماضي أنها ستشدد من الإجراءات الوقائية لجميع القادمين من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك ضمن جهودها للتصدي لجائحة فيروس "كورونا".

وتمّ إعلام جميع الأشخاص الوافدين، أنه يتوجب عليهم إما البقاء ضمن غرفهم في الفنادق أو التواجد على الحلبة، وأي شخص يخالف هذه التعليمات سيتعرض لغرامة قدرها 15.000 يورو.

وبعد أسبوعين من العزل في النمسا، أبدى هورنر تقبله لفكرة عدم وجود حلّ سهل لتفادي هذه الإجراءات الصارمة.

فقال: "إنها إجراءات صعبة على الجميع. لكننا أمضينا ثلاثة أشهر في منازلنا، ونحن نقبل بهذه الشروط مقابل إقامة السباقات".

وأكمل: "إنها أوقات غير اعتيادية، لكن فترة العزل الحالية ليست إلا أسبوعاً واحداً من حياتنا. يبدو أن الوضع العالمي يتحسن مع إعلان المزيد من السباقات. ونحن نستمتع بحلبة المجر ونعلم أن سيارتنا تقدم أداءً جيداً هناك".

بالمقابل، أبدى غونتر شتاينر مدير فريق هاس تقبله للإجراءات الصارمة بالرغم من أنها ليست مثالية للفريق.

فقال: "أعلم أنها ليست الظروف المثالية. لكنه سباق واحد وأعتقد أننا سنكون مسرورين بالتواجد هناك. لا بد من احترام القوانين. لذا لا مشكلة لدي في ذلك".

أما أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين، فأكد أن عزل طواقم الفرق في الفنادق ليست مشكلة بقدر المشكلة الكبيرة التي واجهت الفورمولا واحد خلال فترة إيقاف السباقات والتي هددت مستقبل الرياضة بأكملها.

فقال: "أعتقد أن العزل ضمن الفنادق ليس المشكلة الأكبر. نعلم جميعنا أننا بحاجة إلى اتباع القوانين، ونعلم الأهمية القصوى لإقامة السباقات".

واختتم: "بعد الأزمة التي مررنا بها خاصة نحن في مكلارين، أعتقد أنه ومع الزخم الحالي ضمن الفريق، فنحن قادرون على خوض هذه الجولة بأداء جيد للغاية".