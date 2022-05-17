ريد بُل: قلّة الخصوصيات في سيارة 2022 تُساعد بيريز

انضمّ بيريز إلى ريد بُل لموسم 2021، وفي حين أنّه كان قادرًا على تحقيق فوزٍ في أذربيجان، إلّا أنّه لم يُخفِ معاناته للتأقلم مع فلسفة السيارة المصمّمة لتتلاءم مع زميله ماكس فيرشتابن.

وتوقّعت ريد بُل أن تخفّ العديد من خصائص سيارة "آر.بي18بي" التي صعّبت تأقلمه بالنظر إلى اعتماد قوانين 2022 الجديدة.

وساعد ذلك بيريز على الحصول على أفضل بداية له لأيّ موسمٍ في الفورمولا واحد، حيث أحرز قطب الانطلاق الأوّل في السعوديّة، إلى جانب حلوله ثانيًا في كلّ من أستراليا وإيمولا.

وأشاد هورنر بأداء بيريز، مُشيرًا إلى ارتياحه أكثر داخل سيارة "آر.بي18" لهذا العام.

وقال البريطاني قبيل جائزة ميامي الكبرى: "إنّه يقود بمستوى عالٍ جدًا. إنّه مرتاحٌ أكثر مع الفريق هذا العام. أعتقد بأنّ السيارة تتناسب معه بشكلٍ أكبر هذا العام".

وأضاف: "ليست لديه بعض الخصوصيات مثل السيارة السابقة، أو السيارات الثلاث السابقة".

وأكمل: "نحن سعداء بالعمل الذي يقوم به".

وقال هورنر أنّ ريد بُل "أكملت عيّنة من أربعة سباقات فقط" ما يعني أنّ الوقت لا يزال مبكّرًا لبدء التفكير في تجديد عقد بيريز.

وقال: "لكنّ الجميع فريق مسرورٌ للغاية بالعمل الذي يُواصل تشيكو القيام به".

وعندما سُئل بيريز إن كان قد بدأ أيّة محادثات مع ريد بُل بشأن صفقة جديدة لموسم 2023، أجاب بيريز: "بدأنا المحادثات، لكنّنا لسنا في عجلة من أمرنا لإتمام أيّ شيء قريبًا".