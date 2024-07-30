ريد بُل قد تفقد خدمات ليام لاوسون
سيكون شهر سبتمبر حاسماً للغاية بالنسبة إلى مستقبل ليام لاوسون ضمن عائلة ريد بُل. وذلك بسبب بند فكّ ارتباط في عقده قد يعقّد الأمور بالنسبة للعلامة النمساوية.
ليام لاوسون ود.هيلموت ماركو، مستشار فريق ريد بُل ريسينغ ووبيتر باير
الصورة من قبل: أندرو فيرارو / صور لات
وفقاً للتقرير الحصري الذي نشره موقعنا "موتورسبورت.كوم"، فإن دانيال ريكاردو سيبقى ضمن صفوف آربي خلال موسم 2025 المقبل.
وبسبب هذا القرار، فإن مستقبل لاوسون مع عائلة ريد بُل دخل مرحلة حرجة.
وضمن خبر نشره "Soy Motor" فإن شهر سبتمبر قد يمنح معياراً يكشف مستقبل لاوسون فيما يتعلق بعقده الجديد.
وسبب ذلك هو بند فك ارتباط موجود في عقد ليام لاوسون.
ووفقاً لذلك البند، فإن ريد بُل تمتلك الأولوية للتوقيع معه حتى شهر سبتمبر، لكن وفي حال لم يتم توقيع العقد حتى ذلك الحين، يمتلك للسائق الشاب الحرية بالتوقيع مع أي فريق.
ويعمل لاوسون حالياً كسائق احتياطي لكل من فريقي ريد بُل وآربي.
ويأمل الناشئ إيجاد مقعد ضمن الفورمولا واحد لموسم 2025 بناء على أدائه الجيد الذي أظهره حين قاد بديلاً عن ريكاردو، حين أصيب الموسم الماضي في جولة زاندفورت.
حيث قال هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات في بيان أصدره شهر يونيو الماضي: "سيكون علينا سريعاً وضع سائق يافع في آربي وسيكون ليام لاوسون".
بالمقابل، قال كريستيان هورنر مدير الفريق: "لدينا سائق موهوب: ليام لاوسون، متاح حالياً، ومن الطبيعي أن يبحث عن فرصة".
وأكمل: "لكن لم يتم تقرير أي شيء للمستقبل القريب، حيال أية فرصة".
وأردف: "حالياً، الأولوية تكمن في السائقين الحاليين مع الفريق".
واختتم: "سنرى كيف ستسير الأمور".
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