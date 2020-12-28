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ريد بُل قد تعمد إلى بناء محركها الخاص في الفورمولا واحد

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ريد بُل قد تعمد إلى بناء محركها الخاص في الفورمولا واحد

تعتقد ريد بُل أن بمقدورها بناء محركها الخاص في الفورولا واحد عندما تدخل قوانين وحدات الطاقة الجديدة الأرخص حيّز التنفيذ بحلول 2026 على أقصى تقدير.

في ظل أنّه من المرجّح بشكل متزايد أن تستحوذ ريد بُل على مشروع هوندا في الفورمولا واحد بدءًا من 2022، تتجه العلامة النمساوية لاستجماع خبرات بناء محركها الخاص على مدار الأعوام القليلة المُقبلة.

وإذا ما تم وضع البنية التحتية من أجل ضمان استمرار تقديم محرك تنافسي، فسيفتح ذلك الطريق نحو خطوة إضافية وبناء الشركة لمحركها الخاص عندما يتمّ اعتماد الجيل الجديد من وحدات الطاقة.

وضمن معرض حديثه خلال حوار حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، صرّح هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل بأنّ خطوة كهذه تعتمد على ما إذا كانت المحركات الجديدة - والتي قد يتم اعتمادها في 2025 - رخيصة بالقدر الكافي بالنسبة لشركته لتكون قادرة على القيام بهذا الاستثمار.

فقال: "إذا ما صحّت التلميحات بأنّ المحركات الجديدة ستكون أبسط بكثير في تصميمها، وسيتم الاستغناء على نظام استعادة الطاقة الحرارية، وأنها ستبقى مبتكرة لكن مع تكلفة سنوية محدودة بما يقارب 50 مليون دولار، عندها لن تصبح تلك مشكلة معقدة مثلما هو الحال مع وحدة الطاقة الحالية".

وأضاف: "هذا سيعني أنه سيكون بمقدورك حينها تطوير مثل هذا المحرك مع الأدوات والخبرات التي لدينا في ميلتون كينز".

وعند سؤاله بشكل مباشر إذا ما يعني ذلك أننا سنرى محركًا خاصًا بريد بُل، قال ماركو: "هذا صحيح. سواء ملكنا بشكل كلي أو تعاوني، فتلك مسألة ستخضع للمفاوضات حينها".

مع ذلك، ينصب تركيز ريد بُل الحالي على معرفة خططها للمحرك لموسم 2022، مع إحراز تقدم فيما يتعلّق بالاستحواذ على برنامج هوندا الحالي للمحركات.

وأوضح ماركو أنّه وبالرُغم أن المحادثات مستمرة مع "فيا" ولم يتم حسم أي شيء بعد حيال خطوة تجميد تطوير المحركات التي ترغبها ريد بُل، إلّا أنّه متفائل بأنّ الأمور تسير في الوجهة الصحيحة.

حيث قال: "يُمكنني القول بأنّ الأمور تسير بشكل صحيح بنسبة 80 إلى 85 بالمئة".

وحين سُئِل إذا ما كانت هنالك خطة بديلة يتم العمل عليها مع رينو حيال صفقة تزويد بالمحركات إذا لم تفلح خطوة تجميد المحركات، قال ماركو: "تركزينا ينصب بشكل كامل على مشروع هوندا".

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