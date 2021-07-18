ريد بُل قد تُطالب "فيا" باتّخاذ إجراءات إضافيّة بحقّ هاميلتون

انزلق فيرشتابن نحو الحواجز الجانبيّة من منعطف "كوبس" في اللفّة الافتتاحيّة من السباق بعد احتكاكه بغريمه هاميلتون.

جاء ذلك بعد تنافس الثنائيّ في المنعطفات الافتتاحيّة، قبل أن ينغمس هاميلتون من الداخل ويتشبّث فيرشتابن بالخطّ الخارجيّ ما أدّى إلى وقوع الاحتكاك.

وقرّرت "فيا" توجيه عقوبة 10 ثوانٍ لهاميلتون معتبرة إيّاه المذنب في الحادث. لكنّ تلك العقوبة لم يكن لها أيّ تأثيرٍ في النهاية بعد أن تعافى ونجح في اقتناص الفوز.

وأشار هيلموت ماركو مستشار رياضة المحرّكات في ريد بُل إلى أنّ العقوبات التقليديّة غير كافية بالنظر إلى ما فعله هاميلتون، مقترحًا ضرورة تفكير "فيا" في حظره من المشاركة في سباق.

وبحديثه بعد السباق، قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ الحظيرة النمساويّة ستُقيّم إن كانت ستُقدم على التعمّق أكثر في المسألة، بالرغم من أنّه شكّك في أنّ أيّ جهودٍ من فريقه ستلقى النجاح.

وقال حيال ذلك: "هناك حقوق متاحة لنا، لكنّني أعتقد بأنّ النتيجة للأسف لن تكون ناجحة... المراقبون متمسكون بقرارهم".

وأضاف: "أعتقد بأنّه سيكون من غير المجدي دفع المسألة أكثر، لكنّنا سندرس ذلك. سنتباحث المسألة، لكن ستكون تلك ردّة فعلي الأولى".

ووفقًا لقوانين "فيا" فإنّه لا توجد الكثير من الخيارات المتاحة أمام ريد بُل لطلب إجراءات رسميّة. إذ أنّه لا يُمكن استئناف عقوبة الثواني العشر التي تلقّاها هاميلتون.

لكن يُمكن لريد بُل نظريًا التوصّل إلى دليل جديد يتعلّق بالحادث لتشعر أنّ هناك حاجة للاحتجاج بشأنه. ويُمكنها حينها الطلب من "فيا" التحقيق في المسألة أكثر.