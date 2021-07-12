ريد بُل قد تتعاقد مع راسل إن فوّتت مرسيدس هذه الفرصة

تقيم مرسيدس خياراتها حالياً حيال هوية السائق الذي سيجاور نجمها لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات في الفورمولا واحد، بدءاً من موسم 2022، حيث ينتهي عقد فالتيري بوتاس بنهاية الموسم الجاري.

وقد تقرر مرسيدس الاحتفاظ بخدمات بوتاس لموسم آخر، خاصة وأن الفنلندي ساعد الفريق على تحقيق أربعة ألقاب منذ انضمامه في 2017، أو أنها قد تسعى لضم راسل، الذي يتصدر برنامجها للناشئين، ويقود حالياً لصالح فريق ويليامز.

وكان راسل قد صرّح سابقاً بأنه يفضل لعقده الجديد أن يكون لعدة مواسم، خاصة بعد أن أثار إعجاب الجميع بأدائه الممتاز على سيارة ويليامز المتواضعة، حيث نجح في النمسا بالتأهل إلى القسم الثالث للتصفيات للمرة الأولى منذ ما يقارب ثلاثة مواسم للفريق، وخسر آخر مراكز النقاط بفارق ضئيل خلف فرناندو ألونسو.

وتتجه مرسيدس لاتخاذ قرارها حيال الأمر في مرحلة ما من العطلة الصيفية. بينما وقع هاميلتون عقداً لموسمين في وقت سابق من هذا الشهر، ما يعني أنه باقٍ مع السهام الفضية حتى نهاية موسم 2023.

وفي حال قررت مرسيدس عدم ضم راسل، سيصبح البريطاني اليافع حراً من أي عقد، بالتالي فإن ريد بُل قد تخطو خطوة لضمه وفقاً لما صرّح به ماركو.

لكنه شدد بالمقابل على أنه يستبعد ارتكاب مرسيدس لمثل هذا الخطأ، ما يجعل من إمكانية ضمه إلى ريد بُل بعيدة المنال.

فقال في مقابلة حصرية مع "موتورسبورت-توتال.كوم"، الشقيق لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "راسل وبكل تأكيد يستحق التفكير بضمه خاصة مع الأداء الذي يُظهره مع ويليامز".

وتابع: "العائق الوحيد هو أن هذا الأمر لن يحصل إلا في عالم مثاليّ. لأن مرسيدس لن تتركه، فذلك خطأ كبير، وبصراحة لا يمكنني تخيل وقوع مرسيدس فيه".

ويعتقد ماركو أن راسل سيقود مع مرسيدس بدءاً من 2022، وعندما سُئِل إن كانت ريد بُل ستقدم له عرضاً أم لا، أجاب: "ذلك لن يكون بالأمر الهام، إن كانت معلوماتي صحيحة".

وكان راسل جزءاً من برنامج مرسيدس للناشئين منذ 2017، حيث فاز بلقبي "جي بي 3" والفورمولا 2 قبل الترقي إلى الفورمولا واحد مع فريق ويليامز في 2019.

وكانت ريد بُل قد اقتنصت سائقاً يافعاً قبل مرسيدس في السابق، حيث أسرعت ووقعت مع ماكس فيرشتابن في 2014.

وكانت مرسيدس تريد الإبقاء على ماكس فيرشتابن (متصدر الترتيب العام الحالي) ضمن فئاتها للناشئين عقب انضمامه إلى برنامجها، لكن ريد بُل كانت مستعدة لترقيته مباشرة إلى الفورمولا واحد في 2015.

حيث قال ماركو: "لقد قدمنا لماكس مقعداً في الفورمولا واحد مباشرة".

واختتم: "أرادت مرسيدس وضعه في الفورمولا 2. أعتقد كذلك أن عائلة فيرشتابن متناسبة أكثر مع ريد بُل مقارنة بمرسيدس".