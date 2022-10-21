ريد بُل في محادثات مع "فيا" بشأن اتّفاق قبول خرق سقف النفقات

يعني الاتّفاق عمليًا اعتراف الفريق بخرقه للقوانين، وقبوله بالعقوبات المطروحة. لكن في حال لم يُوافق الفريق على الاتّفاق، فستنتقل القضيّة إلى المرحلة التالية، وهي تحقيقٌ من قبل هيئة تحكيم سقف النفقات.

ويُتفهّم أنّ كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل سيشرح على الأرجح موقف فريقه من خرق سقف النفقات ضمن مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في أوستن.

لكن بالنظر إلى التوقيت، فمن غير المرجّح أن يتمّ التوصّل إلى اتّفاقٍ قبل حديثه إلى وسائل الإعلام.

وكان هورنر قد أصرّ على ثقة فريقه الكاملة في الأرقام التي تقدّم بها إلى "فيا" في مارس الماضي، وذلك منذ انطلاق الشائعات بشأن خرق ريد بُل لسقف النفقات ضمن عطلة نهاية أسبوع جائزة سنغافورة الكبرى.

وبدأت المزيد من التفاصيل بشأن إفراط ريد بُل في الإنفاق بالطفو على السطح، بالرغم من عدم تأكيد أيّة تفاصيل رسميّة من قبل الفريق أو "فيا".

ويُتفهّم أنّ تجاوز الفريق لسقف النفقات بلغ 1.8 مليون دولار، وهو ما يُصنّف "خرقًا طفيفًا" بحدود 5 بالمئة من سقف النفقات، أو ما يُعادل 7 ملايين دولار.

ويبدو أنّ الفريق خرق عدّة جوانب من القوانين الماليّة، والتي تمّ تحديثها بشكلٍ متواصل على الموقع الرسمي أو عبر إعلانات رسميّة.