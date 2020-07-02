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ريد بُل "في أفضل استعدادٍ لها" لموسم الفورمولا واحد الجديد منذ 2013

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ريد بُل "في أفضل استعدادٍ لها" لموسم الفورمولا واحد الجديد منذ 2013
02-07-2020

أكد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن العلامة النمساوية "في أفضل استعداد لها" لموسم 2020 للفورمولا واحد منذ 2013، حيث سيُقام السباق الأول في النمسا خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري.

سيُقام أول سباقين في موسم 2020 على حلبة الموطن للفريق (ريد بُل رينغ)، والتي شهدت فوز ماكس فيرشتابن في الموسمين الماضيين، في ظل معاناة مرسيدس مع الموثوقية عليها.

وسجل فيرشتابن ثاني أسرع الأزمنة خلال تجارب برشلونة الشتوية شهر فبراير/شباط الماضي، بفارق أكثر من نصف ثانية بقليل خلف فالتيري بوتاس سائق مرسيدس، بينما صرّحت فيراري أنها ستبدأ الموسم خلف مرسيدس وريد بُل.

وقال هورنر في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "سيكون موسماً مثيراً للاهتمام. ستعود السباقات بكثافة وقوّة".

وأكمل: "بالنسبة لي، أشعر أننا في أفضل استعدادٍ  لنا منذ 2013. أشعر أنه سيكون أفضل موسم لنا في حقبة المحركات الهجينة هذه".

وتابع: "إن عامنا الثاني من التعاون مع هوندا يبدو أكثر اكتمالاً، إذ باتت جزءاً من الفريق الآن. ونحن متحمسون لبدء السباقات".

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كانت ريد بُل فريق الصدارة الوحيد الذي اختبر سيارة 2020 على الحلبة وذلك خلال يوم التصوير لمسافة 100 كيلومتر مع أليكس ألبون على حلبة سيلفرستون.

أما فريقا مرسيدس وفيراري فقد أجريا تجارب على سيارة 2018 في سيلفرستون وموجيللو على التوالي.

وأشار هورنر إلى الفوائد التي جناها الفريق خلال تجارب يوم التصوير مع ألبون، الذي تألق خلال موسمه الثاني في الفورمولا واحد، حيث كشف أن الفريق أكمل وقفتي صيانة بفترة أقل من ثانيتين لكل منهما.

واختارت ريد بُل عدم إشراك فيرشتابن في يوم التصوير نظراً لأن ذلك يعني بقاءه في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً وفقاً لقوانين المملكة المتحدة الحالية.

"بالنسبة للفريق، كانت تلك التجارب مفيدة جداً للتأقلم مع الإجراءات الجديدة وغيرها" قال هورنر.

وتابع: "وكانت مفيدة كذلك بالنسبة إلى أليكس. من الواضح أنه ما زال في موسمه الثاني ضمن سباقات الجائزة الكبرى، حيث أكمل 100 كيلومتر على متن السيارة".

وأردف: "لقد اتخذنا القرار منذ فترة بعدم إشراك ماكس كي لا يدخل ضمن الحجر الصحي".

واختتم: "لذا، نعم. كانت تجارب مفيدة. من الجميل رؤية السيارات مجدداً، ومن الرائع رؤية الفريق يكمل وقفة الصيانة بأقل من ثانيتين مجدداً".

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