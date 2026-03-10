ريد بُل: فيرستابن ملتزم كما كان رغم انتقاده لقواعد الفورمولا 1 لعام 2026

كان فيرستابن أكثر المنتقدين للجيل الجديد من سيارات الفورمولا 1، التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة الكهربائية وتتميز بعناصر ديناميكية هوائية نشطة في كل من الجناحين الأمامي والخلفي.

وكان السائق الهولندي قد وصف سيارات الفورمولا 1 لعام 2026 خلال اختبارات ما قبل الموسم بأنها "فورمولا إي على المنشطات"، وكرر موقفه خلال جائزة أستراليا الكبرى الافتتاحية للموسم في نهاية الأسبوع الماضي.

وبعد أن قال إنه شعر بأنه "فارغ تمامًا" بسبب سلوك السيارات عند قيادتها إلى أقصى حدودها في التصفيات، دعا فيرستابن أيضًا الاتحاد الدولي للسيارات إلى اتخاذ إجراءات، مشيرًا إلى وجود مخاوف أوسع بشأن القواعد بين السائقين والجماهير.

وقد زادت هذه التصريحات من التكهنات حول إمكانية مغادرته للفورمولا 1 عند انتهاء عقده مع ريد بُل في نهاية موسم 2028.

لكن ميكيز يرى أن دافع فيرستابن داخل ريد بُل لم يتغير، مشيرًا إلى الطريقة التي يواصل بها العمل خلف الكواليس كدليل على التزامه.

وقال ميكيز: "عندما يكون معنا، من حيث العلاقة مع الفريق، فلا يوجد أي اختلاف مقارنة بالعام الماضي في مدى ضغطه على كل تفصيل، ومدى دقته في ملاحظاته حول كل شيء."

وأضاف: "إنه قادر على وضع تفضيلاته الشخصية جانبًا عندما نجري اجتماعات المراجعة معه، وعندما نعمل معًا بحثًا عن الأداء."

وتتميز وحدات الطاقة الهجينة الجديدة في الفورمولا 1 بتقسيم متساوٍ تقريبًا في توليد الطاقة بين محرك الاحتراق الداخلي والمكونات الكهربائية، وهو ما يغير الطريقة التي يتسابق بها السائقون مع بعضهم البعض ويديرون بها الطاقة خلال اللفة.

ومع احتواء حلبة ألبرت بارك على مقاطع طويلة دون مناطق كبح قوية، شوهدت السيارات كثيرًا وهي تفقد السرعة رغم بقاء دواسة الوقود مضغوطة بالكامل.

وعندما سُئل عما إذا كان فيرستابن قد يغير رأيه في نهاية المطاف بشأن الجيل الجديد من سيارات الفورمولا 1، قال ميكيز إنه من المهم أولًا رؤية أدائها على مجموعة أوسع من الحلبات. لكنه لم يستبعد احتمال اجتماع الفرق والفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات لإجراء تعديلات إذا رأوا أن هناك حاجة إلى تحسينات.

وقال الفرنسي: "أعتقد أن ماكس يهتم بالرياضة، وهو يقدم لنا الكثير من الآراء حول ما يعتقد أنه يمكن أن يُحسّن الوضع".

وأضاف: "نستمع له. وبصفتنا رياضة، فنحن نتحدث بين الفرق وبين الاتحاد الدولي والفورمولا 1 لمعرفة الطريق إلى الأمام".

وتابع: "من الواضح أن هذه الحلبة (ألبرت بارك) واحدة من أصعب الحلبات في هذا الجانب. سيكون من المثير للاهتمام أن نرى بعد سباق الصين مقدار الاختلاف عندما نذهب إلى حلبة أقل استهلاكًا للطاقة. وإذا كانت هناك تحسينات يجب القيام بها، فأنا واثق أنه بصفتنا رياضة سنجد طريقة لتنفيذها."