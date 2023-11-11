ريد بُل: فيرستابن الآن "ممتاز" في قراءة سباقات الفورمولا واحد

رغم اقتراب المنافسين على مدار الموسم، لكن ريد بُل نجحت بالدفاع وبقوة حيث تمكن فيرستابن من البقاء في المقدمة.

وفي البرازيل تكررت المسألة حيث بدا لاندو نوريس سائق مكلارين قريباً من الهولندي في السباقين القصير والرئيسي، قبل أن يتمكن من تعزيز صدارته لاحقاً.

وأوضح كريستيان هورنر مدير الفريق بأن ما حصل ليس نابعاً من محاولات ريد بُل إخفاء وتيرتها الحقيقية، بل من قدرة فيرستابن على إدارة وتيرته والحفاظ على إطاراته ليضمن سيطرته على المنافسة.

فقال: "أعتقد أن الجميع أدار وتيرته بشكل مختلف خلال السباق، لكنني أعتقد أن ماكس بات جيداً في قراءة السباقات".

وأكمل: "لا يستسلم للذعر في حال اكتشف أن منافساً قد اقترب منه في مرحلة ما من السباق، وذلك لأنه يخطط على المدى الطويل".

وأردف: "أعتقد أن ذلك نابع من ثقته بموقعه الحقيقي".

ويرى هورنر بأن فيرستابن يحصد الآن ثمار خبرته التي اكتسبها في المواسم السابقة، حتى حين كانت مرسيدس تتفوق عليه خلال سنوات هيمنتها.

وحين سُئِل إن كان يعتقد بأن فيرستابن طوّر قدرة مثالية على إدارة الإطارات، أجاب هورنر: "في 2019، أعتقد أنه وحينها قد تحسّن بشكل كبير للغاية".

وأكمل: "من ثم في 2020. لكن مرسيدس امتلكت حينها سيارة صاروخية، رغم ذلك تمكنا من الفوز ببعض السباقات. بعدها، تحسن في موسم 2021 بشكل هائل".

ورغم أن انتصارات فيرستابن تبدو سهلة من الخارج، لكن فيرستابن كشف أن معدلات التآكل في البرازيل صعّبت بشكل كبير من مهمته.

فقال: "ربما تبدو المهمة سهلة من الخارج، لكنني أعتقد أن لاندو كان قادراً على مجاراة أزمنة لفاتي خلال جميع أقسام السباق".

وأكمل: "في اللفات الخمس أو العشر الأخيرة كنا بالطبع نمتلك تآكلاً أفضل للإطارات. لكن نعم، في بداية كل قسم كان عليّ التركيز كثيراً وعدم ارتكاب الأخطاء".

واختتم: "هنا، معدلات التآكل مرتفعة والقيادة ليست سهلة. لا يمكنك التراخي خلف المقود دون مواجهة عواقب".