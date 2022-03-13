ريد بُل، فيراري، مرسيدس: إحصائيات التجارب الشتويّة لموسم 2022

يقترح عليكم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أبرز الإحصائيات العامة من التجارب الشتويّة لموسم 2022، وذلك عبر التركيز على بيانات الإطارات، والأعلام الحمراء، وأسرع الأزمنة، إلى جانب المسافات المقطوعة من قبل كلّ فريق وكلّ مُصنّع محرّكات.

إطارات بيريللي لموسم 2022

لا يُعدّ الجيل الجديد من سيارات الفورمولا واحد التغيير البارز الوحيد لهذا الموسم. إذ تمّ الانتقال من إطارات الـ 13 إنشًا إلى الأخرى بقياس الـ 18 إنشًا، وهو انتقالٌ يُؤدّي إلى الكثير من التغييرات، من بينها الجدار الجانبي القصير. نتيجة لذلك سيتغيّر سلوك الإطارات وعوامل تشغيلها وحتّى تآكلها، وعلى الفرق فهم كلّ تلك الجوانب بالتوازي مع العمل على فهم سياراتها الجديدة.

وكانت بيريللي قادرة على قياس الفارق بين مختلف التركيبات في البحرين بشكلٍ أكثر دقّة. وكان الهدف الأوليّ الحصول على فارق 0.5 ثانية بين كلّ تركيبة والأخرى المحاذية لها، لكن لم يتمّ تحقيق ذلك ضمن هذه التجارب التحضيريّة. إذ يعتقد صانع الإطارات الإيطالي بأنّ عدم المعرفة بالسيارات الجديدة والافتقار للتحسينات لعبار دورًا في ذلك، لكن من المنتظر أن تتقلّص الفوارق تدريجيًا.

وإليكم الفوارق بين تركيبات الإطارات بناءً على حلبة الصخير في الوقت الحاضر:

الفارق بين و بين 0.8 ثانية و1.0 ثانية الفارق بين و الفارق بين و الفارق بين و لا فارق تقريبًا

ونذكّركم بأنّ تركيبات "سي1"، و"سي2" و"سي3" هي التي ستُستخدم في البحرين نهاية الأسبوع المقبل، قبل استخدام إطارات "سي2"، "سي3" و"سي4" في جدّة ومن ثمّ "سي2"، و"سي3" و"سي5" في ملبورن.

الأعلام الحمراء

تمّ رفع 11 علمًا أحمرًا في المجمل على مدار أيّام التجارب الثلاثة في البحرين، حيث كانت ثمانية منها لقاء "حوادث" حقيقيّة، بينما كانت ثلاثة أخرى اختباريّة من قبل "فيا" لمحاكاة توقّف السباقات وإعادة انطلاقاتها. ومن بين تلك الثمانية التي تسبّبت بها الفرق، فإنّ ثلاثة فقط تعلّقت بمشاكل تقنيّة مهمّة: حريق مكابح سيارة ويليامز، ومشكلتا ألفا روميو.

السائق (السيارة) السبب اليوم 1 (صباحًا) سترول (أستون مارتن) سقوط أنظمة الاستشعار اليوم 1 (صباحًا) بيريز (ريد بُل) انزلاق اليوم 2 (صباحًا) لاتيفي (ويليامز) مكابح/حريق اليوم 2 (صباحًا) اختبار فيا اليوم 2 (صباحًا) بوتاس (ألفا روميو) هيدروليك اليوم 2 (بعد الظهر) أوكون (ألبين) اهتزازات اليوم 2 (بعد الظهر) نوريس (مكلارين) ? اليوم 2 (بعد الظهر) اختبار فيا اليوم 3 (صباحًا) اختبار فيا اليوم 3 (بعد الظهر) شوماخر (هاس) انزلاق اليوم 3 (بعد الظهر) بوتاس (ألفا روميو) ?

أزمنة ولفّات السائقين

نُذكّر بأنّه مثلما هو عليه الحال دائمًا مع التجارب الشتويّة، فإنّ البيانات التي لدينا تكون محدودة. خاصة أنّ وضعها في إطارها يبقى معقّدًا للغاية. ويزداد ذلك تأكيدًا عندما تكون لديك سيارات جديدة بالكامل مثلما هو عليه الحال الآن.

وإليكم في الجدول التالي أفضل الأزمنة من كلّ يومٍ بالنسبة لكلّ سائقٍ والإطارات المستخدمة لتسجيلها، ولا يعكس ذلك أيّ ترتيبٍ للمنافسة، خاصة في ظلّ عدم حصول بيريللي على فهمٍ كامل ودقيق للفوارق بين التركيبات، إلى جانب عدم المعرفة بكميّات الوقود المستخدمة في كلّ طلعة.

السائق Écurie Moteur J4 J5 J6 Tours فيرشتابن ريد بُل 1:34.011 1:31.720 139 شوماخر هاس 1:37.846 1:32.241 108 لوكلير فيراري 1:34.531 1:34.366 1:32.415 169 ألونسو ألبين 1:36.745 1:32.698 146 راسل مرسيدس 1:35.941 1:38.585(C2) 1:32.759 198 بوتاس ألفا روميو 1:35.495 1:36.987 1:32.985 159 تسونودا ألفا تاوري 1:36.802 1:33.002 177 بيريز ريد بُل 1:35.977 1:33.105 181 نوريس مكلارين 1:35.356 1:34.609 1:33.191 200 ماغنوسن هاس 1:33.207 1:38.616 98 ساينز فيراري 1:34.359 1:33.532 1:34.905 180 فيتيل أستون مارتن 1:35.706 1:36.020 1:33.821 166 غاسلي ألفا تاوري 1:33.902 1:34.865 194 جو ألفا روميو 1:37.164 1:39.984(C2) 1:33.959 184 سترول أستون مارتن 1:34.736 1:34.064 1:36.029 173 هاميلتون مرسيدس 1:36.365 1:34.141 1:36.217 187 أوكون ألبين 1:36.768 1:34.276 153 ألبون ويليامز 1:35.070 1:35.171 122 لاتيفي ويليامز 1:39.845(C2) 1:35.634 136 فيتيبالدي هاس 1:38.527 (C2)

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المسافات التي قطعها كلّ فريق

الفريق الأيّام الثلاثة الأولى

اليوم الرابع

اليوم الخامس

اليوم السادس

الأيام الثلاثة الثانية

مجموع التجارب

+ ما يُعادل عدد جوائز كبرى * فيراري 2052,3 627,8 617,0 644,0 1888,8 3941,1 12,78 مرسيدس 1837,3 660,3 617,0 806,4 2083,6 3920,9 12,72 ألفا تاوري

1439,9 557,4 649,4 801,0 2007,9 3447,8 11,18 ريد بُل 1673,7 746,9 465,4 519,6 1731,8 3405,5 11,04 أستون مارتن 1383,8 481,7 627,8 725,2 1834,7 3218,5 10,44 ويليامز 1622,2 562,8 64,9 768,5 1396,3 3018,5 9,79 ألبين 1234,2 357,2 600,7 660,3 1618,2 2852,4 9,25 مكلارين 1715,7 270,6 324,7 487,1 1082,4 2798,1 9,07 ألفا روميو 818,1 649,4 395,1 811,8 1856,3 2674,4 8,67 هاس 748,0 254,4 449,2 665,7 1369,2 2117,2 6,87

المسافات التي قطعها كلّ مصنّع محرّكات

المحرّك الأيّام الثلاثة الأولى

اليوم الرابع

اليوم الخامس

اليوم السادس

الأيام الثلاثة الثانية

مجموع التجارب

+ معدّل كلّ فريق

+ ما يُعادل عدد جوائز كبرى * مرسيدس 6559,0 1975,4 1634,4 2787,2 6397,0 12956,0 3239,0 42,02 فيراري 3618,5 1531,6 1461,2 2121,5 5114,3 8732,8 2910,9 28,32 ريد بُل 3113,6 1304,3 1114,9 1320,5 3739,7 6853,2 3426,6 22,23 رينو 1234,2 357,2 600,7 660,3 1618,2 2852,4 2852,4 9,25

*مسافة سباق إسبانيا تبلغ 308.424 كلم، ومسافة سباق البحرين 308.238 كلم.