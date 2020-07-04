ريد بُل: "فيا" تُخاطر بفتح الباب أمام "سيل من الطلبات" بعد الحكم بقانونية نظام "داس"

تقدمت ريد بُل باعتراض رسمي على قانونية نظام "داس" لدى مرسيدس مساء يوم الجمعة في النمسا، وذلك بعد أن تصدر لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس حصتي التجارب الحرة.

ورفض الحكام القضية ليصدر حكم بقانونية النظام، حيث وصف الكيان الحاكم ذلك الاحتجاج بأنّه "من دون أساس".

وتجادل ريد بُل بأن نظام "داس" غير قانوني وفقاً للوائح التقنية الحالية، كما لا يبدو الفريق مقتنعاً بأن استعماله يتماشى مع التشديد الحالي للقوانين.

وتمنع القوانين الفرق من إجراء أية تعديلات كبيرة على إعدادت السيارة لبقية عطلة نهاية الأسبوع حالما تخرج السيارة من خط الحظائر في بداية التصفيات.

وضمن معرض كلامه مع قناة "سكاي سبورت أف1" اليوم السبت، أوضح هورنر أن قرار الحكام قد يفتح الباب على مصراعيه أمام سيلٍ من الطلبات بالسماح بإجراء تعديلات أكبر على السيارة حتى بعد التصفيات.

فقال: "أعتقد أنهم إن استعملوه في التصفيات، حينها قد نطلب نحن كذلك إجراء تعديلات على السيارة بعد التصفيات".

وأكمل: "إن بات ذلك مسموحاً الآن فإنك ستطالب بالسماح بإجراء التعديلات ليس للمقود، بل للبراغي وغيرها من الأجزاء الأخرى التي يتحكم بها".

وتابع: "هذا واقع الحال. تحيّةٌ لمرسيدس على هذا النظام الذكي. إذ اعتمدوه في هذا الموسم بينما سيتم منعه الموسم المقبل".

بالمقابل، أكدت ريد بُل عدم نيتها استئناف قرار الحكام، لكنها تحتفظ بهذا الحقّ للمستقبل.

وشرح هورنر أن الفريق أراد الاعتراض على النظام في هذا الوقت المبكر لتفادي التعارض مع نتائج السباقات ومنع أية فترات انتظار طويلة بسببه.

فقال: "أردنا الاحتجاج في وقت مبكر لتفادي التأثير على النتائج".

وأكمل: "إما أنه قانوني أم لا، وهذا ما يمنح مرسيدس فرصة التأقلم مع نتيجة الحكم ليومي السبت والأحد".

وأردف: "بعد أن رأيناه على سيارتهم يوم الجمعة، قررنا الاعتراض للحصول على توضيح. وقد أخبرنا مرسيدس بذلك قبل أن نقدم الاعتراض".

وتابع: "النظام معقد جداً جداً. بالطبع يتبادر إلى الذهن ما هي وظيفة المقود؟ ومن الواضح أن الحكام دعموا موقف نيكولاس تومبازيس المندوب التقني".

واستكمل: "حصلنا على التوضيح الآن. نعلم أنه قانوني، وفي حال أردنا مثله، فسنعمل على تصميم نظام خاص بنا وتضمينه في السيارة".

وكرر هورنر الحجة التي قدمها الفريق إلى الحكام بأن نظام "داس" لا علاقة له بالتوجيه على سيارة مرسيدس، بل يستعمل بشكل أساسي لموازنة الحمل والمساعدة في تحمية الإطارات.

فقال: "في هذا الصدد، فإنه بات أداة أعتقد أنها غير متعلقة بتوجيه السيارة، لأنهم يستعملونه فقط على المقاطع المستقيمة".

وأكمل: "هناك غموض في هذا الجانب ضمن القوانين. وذلك أمر تمّ تمحيصه للموسم المقبل".

وتابع: "الانطباعات الهندسية التي وصلتنا غير متوافقة تماماً مع قوانين هذا الموسم، لهذا السبب قمنا بالاستفسار وحصلنا على التوضيح مساء أمس".

واختتم: "على حدّ علمي، هذه القضية أغلقت الآن".