ريد بُل: فراغ في نظام الوقود تسبّب في انسحابَي البحرين

بدت الحظيرة النمساويّة متّجهة لتحقيق نقاطٍ جيّدة في الجولة الافتتاحيّة عبر تواجد فيرشتابن وبيريز في المركزين الثاني والرابع تواليًا قبل أن ينقلب سباقها رأسًا على عقب مع بقاء بضع لفّات على النهاية.

إذ أبطأ فيرشتابن، الذي نافس الفائز شارل لوكلير سائق فيراري في معظم فترات السباق، سرعته بعد أن فقد الطاقة مع بقاء ثلاث لفّات على النهاية وتوجّه نحو خطّ الحظائر لينسحب.

ومن ثمّ قال بيريز، الذي كان ثالثًا حينها، عبر اللاسلكي أنّه يُعاني من مشاكل مماثلة قبل أن يتوقّف محرّكه فجأة في المنعطف الأوّل من اللفّة الأخيرة ويتسبّب في التفاف سيارته.

واشتبهت ريد بُل فورًا في أنّ المشكلة متعلّقة بمضخّتي الوقود على سيارتيهما، لكنّها احتاجت لفحص السيارتين للخروج بخلاصة حاسمة.

وأكّد التحليل الذي أجراه الفريق في الأيّام الماضية أنّ المشكلة انطلقت عبر فراغٍ تشكّل في نظام الوقود. نتيجة لذلك لم يعد الوقود بصدد العبور إلى المحرّك.

كما فنّد الفريق التكهّنات التي انتشرت في الأيّام الماضية والتي أشارت إلى نفاد الوقود ببساطة.

وقال متحدّثٌ باسم فريق ريد بُل: "عانت السيارتان من افتقارٍ لضغط الوقود نهاية الأسبوع الماضي، كان هناك القدر الصحيح من الوقود على السيارتَين، لكنّ فراغًا نشأ ومنع المضخّتين من سحب الوقود وتوفيره للمحرّك".

وأكمل: "اتّخذنا التدابير اللازمة لتصحيح هذه المشكلة ولا نتوقّع مواجهة أيّة مشاكل نهاية هذا الأسبوع".

وجاء انسحاب ريد بُل المزدوج ليفتح الباب أمام فيراري لتحقيق الثنائيّة في الجولة الافتتاحيّة، حيث بدت الحظيرة الإيطاليّة متمتّعة بأداء قويٍ مباشرة مع انطلاق الحقبة الجديدة.

وبحديثه بعد جائزة البحرين الكبرى، قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّه من الصعب تقبّل خيبة أمل فريقه.

وقال: "لا يُمكنني تذكّر آخر مرّة حدث فيها ذلك لنا، لكن من الواضح أنّ هذا أسوأ كوابيسك".

وأكمل: "ذلك مخيّبٌ للغاية، ليس فقط خسارة منصّة التتويج مع ماكس، لكن أيضًا خسارة منصّة تتويج مع بيريز كذلك في اللفّة الأخيرة".