ريد بُل "غير واثقة" من قدرتها على إنجاح تصميم جانب السيارة المستوحى من مرسيدس

اتخذت ريد بُل قراراً بالانتقال إلى تصميم جديد لسيارتها هذا الموسم، وذلك عبر تبني تصميم مستوحى من سيارة مرسيدس السابقة.

وتضمن ذلك التصميم أخدوداً يمتد من "الهيلو" حتى غطاء المحرك، إضافة إلى تصميم مبسّط لجانب السيارة يتضمن فتحات عمودية مماثلة لتصميم "زيرو بود" أو "الجانب 0" الذي كانت تتبناه مرسيدس مع بداية الموسم الماضي.

حتى أن ريد بُل تتجه لاعتماد تصميم أكثر عدائية لجانب السيارة في السباقات ذات الحرارة المنخفضة خلال القسم الأول للموسم، وذلك لأن الحرارة المنخفضة تسمح بخفض تدفق الهواء ضمن نظام التبريد.

وأثار قرار ريد بُل باستعمال تصاميم مستوحاة من مرسيدس، جدلاً كبيراً، لكن هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات ألقى بعض الضوء على هذه المقاربة.

حيث أشار إلى أن هذا التصميم قدم نتائج مذهلة خلال اختبارات نفق الهواء، لكن حتى مرسيدس لم تكن قادرة على تحويل تلك النتائج إلى واقع ملموس على الحلبات.

لهذا السبب، فإن تجارب البحرين الشتوية ستكون مفصلية للغاية بالنسبة للفريق لمعرفة نجاح التصميم من عدمه.

جانب سيارة ريد بُل 2024 تصوير: ريد بُل

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول ذلك، أجاب ماركو في تصريح لقناة "سيرفوس تي.في": "كانت مرسيدس مقتنعة بجدوى التصميم عبر بيانات نفق الهواء، لكن عملياً، لم يكن التصميم يعمل على الإطلاق".

وأكمل: "سنرى خلال التجارب الشتوية إن كان بوسعنا تضمين التصميم بنجاح، وإلا سنبحث في حلول مماثلة".

وتابع: "لطالما كان أدريان نيوي (عبقري التصميم لدى ريد بُل) يفضّل سيارات دون مشعاعات تبريد، لكن بالطبع، قسم المحركات لا يتفق مع هذا الرأي".

وأردف: "نحن لا نتبنى حلولاً متطرفة مثل مرسيدس، لكننا نسير في الاتجاه نفسه".

وأوضح ماركو أن السيارة التي تم الكشف عنها خلال حدث الإطلاق هي التي سيبدأ الفريق بها الموسم، حيث أثنى على التحسينات التي تضمنتها.

فقال: "إنها أكثر من مجرد تطوير. إنها نقلة ثورية. ستشكل الأساس لموسم 2024".

واختتم: "خلال عمليات المحاكاة واختبارات نفق الهواء، كانت تعمل بشكل جيد جداً".