ريد بُل غير قلقة إزاء أخطاء فيرشتابن في البرتغال

واجه الهولندي وقتًا صعبًا ومحبطًا على حلبة بورتيماو حيث أفضت بعض الأخطاء المكلّفة إلى حرمانه من فرص التفوّق على مرسيدس.

إذ كلّفه خرق حدود المسار قطب الانطلاق الأوّل في تصفيات السبت، بينما سمح خطأ في المراحل المبكرة من السباق للويس هاميلتون بالاقتراب منه ومن ثم تجاوزه.

اقرأ أيضاً: غروجان يتجه لاختبار سيارة مرسيدس في بول ريكار

لاحقًا في اللفة الأخيرة من السباق، أدّى تجاوز آخر لحدود المسار إلى خسارة فيرشتابن زمن أسرع لفة ومعه نقطة من نقاط بطولة العالم.

لكن وبينما برهنت تلك الأخطاء على أنها حاسمة في عطلة نهاية أسبوع حيث حددت فوارق طفيفة المعركة بين ريد بُل ومرسيدس، أوضح كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بأنه لا مخاوف حيال بروز أيّة نقاط ضعف تحت الضغط.

حيث أشار عوضًا عن ذلك إلى أنّ مثل تلك العثرات لا مفر منها عندما يتعيّن على السائق الضغط قدر استطاعته ضمن معركته من أجل هزيمة مرسيدس.

كما أشار البريطاني إلى أنّ هاميلتون هو من أظهر تعرضه بشكل أكبر لارتكاب الأخطاء تحت الضغط، وذلك بعد خطأ سائق مرسيدس في إيمولا الذي دفعه خارج المسار قبل أن يصطدم بالحواجز.

فقال: "أعتقد أننا نحتاج إلى أداء مثالي بكل تأكيد، لكنني أرى بأن هنالك نقاط قوة وضعف على السيارة".

وأضاف: "دعونا لا ننسى أن لويس أخطأ على نحوٍ كبير في إيمولا، لكنه أفلت من تبعات ذلك الخطأ بأقل الخسائر. لذا فإنّ هذه الأمور حتمية، ولا سيّما عندما تضغط للحدود القُصوى مثلهما، ومن ثم يتمحور الأمر حول تلك الفوارق الطفيفة".

وتابع: "أعتقد كذلك بأنّ ذلك الجدل برمته حول حدود المسار مُحبط بطبيعة الحال. كلّفنا ذلك الجانب بشكل قاسٍ على مدار الأحداث الثلاثة الأولى: الفوز في البحرين، قطب الانطلاق الأول ونقطة أسرع لفة في بورتيماو".

من جهته، أوضح فيرشتابن أن خطأ السباق الذي سمح لهاميلتون بالاقتراب منه كان صغيرًا جدًا إلى حد أنه وجد صعوبة في تصديق أنّ كلّفه كل ذلك الوقت.

حيث قال: "لقد كانت معركة قريبة للغاية بين ثلاثتنا. حاولت الهجوم على فالتيري (بوتاس) لكنني لم أتمكن طول الوقت من الاقتراب بالقدر الكافي في هذين المنعطفين الأخيرين، ومن ثم بالتوجه إلى المقطع المستقيم. ومن خلال ذلك الضغط اقترفت ذلك الخطأ الصغير، لكنني لم أخسر الكثير إثر ذلك، وبعدها كان لويس بالفعل قريبًا جدًا خلفي وتمكن مني بالتوجه إلى المنعطف الأول".