ريد بُل عملت من أجل فهم اختلال الارتباط الذي عانت منه سيارة 2020

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
25 مارس
الحدث التالي خلال
29 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
51 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
71 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
85 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
99 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
106 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
120 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
127 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
141 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
155 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
183 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
190 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
197 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
211 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
218 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
225 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
239 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
246 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
254 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
21 نوفمبر
السباق خلال
270 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
07 فبراير
الحدث التالي خلال
282 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
291 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / بييترو فيتيبالدي يبقى سائقًا احتياطيًا لفريق هاس في الفورمولا واحد التالي / تحليل: ما الذي أظهرته وأخفته صور سيارة ألفا تاوري الجديدة؟
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل عملت من أجل فهم اختلال الارتباط الذي عانت منه سيارة 2020

قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنه تعيّن على العلامة النمساوية إصلاح اختلال الارتباط في جانبي التصميم ونفق الهواء والذي ساهم في المشاكل التي عانت منها سيارة 2020 في الفورمولا واحد.

المشاركات
التعليقات
ريد بُل عملت من أجل فهم اختلال الارتباط الذي عانت منه سيارة 2020

عانت سيارة ريد بُل "آر.بي16" من مشاكل في التوازن والعديد من الانزلاقات خلال التجارب الشتوية العام الماضي، الأمر الذي تواصل عند انطلاق الموسم المؤجّل بسبب جائحة كورونا.

وقد أرجع الفريق هذه الانزلاقات إلى محاولة سائقيه بلوغ الحدود القُصوى للسيارة، قبل أن يتقبّل وجود مشكلة انسيابية بعدما كشفت الجولات الافتتاحية للموسم مدى تأخره خلف مرسيدس في معركة الصدارة.

وقد ساهمت مقاربة ريد بُل في جلب تحديثات منتظمة على سيارتها على مدار الموسم في إغلاق ذلك الفارق مع مرسيدس، حيث يأمُل هورنر أنه يؤتي ذلك القرار ثماره مع سيارة الفريق الجديدة "آر.بي16.بي" لموسم 2021، إلى جانب جهود الفريق لمعالجة المشاكل المتعلقة بمرحلة التصميم.

فقال: "لقد عملنا بجد كبير من أجل فهم سبب المعاناة مع اختلال الارتباط في بداية العام الماضي".

وأضاف: "عندما انطلق الموسم، وبالمقارنة مع نتائج المحاكاة لدينا، ومع أدوات نفق الهواء والأمور الأخرى، كان هنالك أمر خاطئ. لذلك حاولنا تعلّم الكثير خلال موسم 2020، والتحدي الآن بالطبّع هو تطبيق ما تعلمناه في 2021".

وعند سؤاله إذا ما عالجت ريد بُل مشكلة الارتباط تمامًا، قال هورنر: "لا أعلم، سنرى عندما تطأ السيارة أرض الحلبة".

وتابع: "أعتقد بأنّنا اكتسبنا الكثير من الفهم على مدار الموسم الماضي، وأرى بأنّ بعضًا من ذلك تمثّل في تعقيدات نفق الهواء لدينا، والذي فرض قيودًا في بعض الجوانب. لذلك أعتقد بأنّنا سنعرف نوع التقدم الذي حققناه بمجرد أن يبدأ الموسم في البحرين".

اقرأ أيضاً:

من جهته، عبّر ماكس فيرشتابن عن إحباطه نهاية الموسم الماضي بأنّ ريد بُل "تعتمد بشكل أكبر على الأداء على الحلبة" مع القطع الجديدة، وأنه يتعيّن على الفريق "إيجاد طريقة لضمان أن ما يخرج من نفق الهواء يعمل مباشرة على السيارة ويكون أثره سريعًا ليضع الفريق على الوجهة الصحيحة".

وتعقيبًا على تلك التعليقات، قال هورنر أنه يشعر بأنّ ريد بُل لديها "معدل نجاح مرتفع للغاية" فيما يتعلق بالتحديثات.

"عندما يتم تقديم شيء جديد على السيارة، عادة ما يستمر على السيارة" قال هورنر.

واختتم: "بالطبّع لم تعد تملك فائدة التجارب مثل السابق، لذا عليك اختبار المكونات خلال السباقات أو في عالمك الافتراضي. واجهنا بالطبع بعض الصعوبات في بداية الموسم، لكننا تمكنا من العودة على مدار الموسم، وهذا ما سنتعلّم منه بالتوجه إلى الموسم الجديد".

بييترو فيتيبالدي يبقى سائقًا احتياطيًا لفريق هاس في الفورمولا واحد

المقال السابق

بييترو فيتيبالدي يبقى سائقًا احتياطيًا لفريق هاس في الفورمولا واحد

المقال التالي

تحليل: ما الذي أظهرته وأخفته صور سيارة ألفا تاوري الجديدة؟

تحليل: ما الذي أظهرته وأخفته صور سيارة ألفا تاوري الجديدة؟
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ألفا روميو تخطط لحزمة تحديثات مبكرة في موسم 2021 للفورمولا واحد

2
فورمولا 1

وولف: مشاكل الإطارات في سيلفرستون برهان على ضرورة عدم التراخي

3
فورمولا 1

ريد بُل تكشف النقاب عن مقاتلتها الجديدة "آر.بي16بي"

4
فورمولا 1

بثٌ مباشر: حدث الكشف عن سيارة ألفا روميو "سي41"

أحدث الأخبار
ألفا روميو تخطط لحزمة تحديثات مبكرة في موسم 2021 للفورمولا واحد
فورمولا 1

ألفا روميو تخطط لحزمة تحديثات مبكرة في موسم 2021 للفورمولا واحد

ريد بُل تكشف النقاب عن مقاتلتها الجديدة "آر.بي16بي"
فورمولا 1

ريد بُل تكشف النقاب عن مقاتلتها الجديدة "آر.بي16بي"

فاسور: فيراري ستستعيد "جزءًا كبيرًا" من فارق الطاقة
فورمولا 1

فاسور: فيراري ستستعيد "جزءًا كبيرًا" من فارق الطاقة

23س
ألبون: لا جدوى من "التحسّر" على خسارة مقعد ريد بُل
فورمولا 1

ألبون: لا جدوى من "التحسّر" على خسارة مقعد ريد بُل

22-02-2021
ألفا روميو استعملت مفتاحي التطوير في العمل على أنف ومقدمة سيارة 2021
فورمولا 1

ألفا روميو استعملت مفتاحي التطوير في العمل على أنف ومقدمة سيارة 2021

22-02-2021
أحدث ملفات الفيديو
ما الذي تنتظره مكلارين من موسم 2021 21:13
فورمولا 1
17-02-2021

ما الذي تنتظره مكلارين من موسم 2021

أولى طلعات ريكاردو ونوريس على متن سيارة مكلارين 2021 03:04
فورمولا 1
17-02-2021

أولى طلعات ريكاردو ونوريس على متن سيارة مكلارين 2021

أولى تجارب دانيال ريكاردو على متن سيارة مكلارين 2021 03:07
فورمولا 1
17-02-2021

أولى تجارب دانيال ريكاردو على متن سيارة مكلارين 2021

الطريق إلى 09:10
فورمولا 1
17-02-2021

الطريق إلى "دبليو12" مع جايمس: بناء سيارة فورمولا واحد جديدة

تشغيل محرك ألفا تاوري 2021 01:11
فورمولا 1
17-02-2021

تشغيل محرك ألفا تاوري 2021

الأكثر شعبية اليوم

ألفا روميو تخطط لحزمة تحديثات مبكرة في موسم 2021 للفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

ألفا روميو تخطط لحزمة تحديثات مبكرة في موسم 2021 للفورمولا واحد

وولف: مشاكل الإطارات في سيلفرستون برهان على ضرورة عدم التراخي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: مشاكل الإطارات في سيلفرستون برهان على ضرورة عدم التراخي

ريد بُل تكشف النقاب عن مقاتلتها الجديدة "آر.بي16بي"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل تكشف النقاب عن مقاتلتها الجديدة "آر.بي16بي"

بثٌ مباشر: حدث الكشف عن سيارة ألفا روميو "سي41"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بثٌ مباشر: حدث الكشف عن سيارة ألفا روميو "سي41"

أحدث الأخبار

ألفا روميو تخطط لحزمة تحديثات مبكرة في موسم 2021 للفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

ألفا روميو تخطط لحزمة تحديثات مبكرة في موسم 2021 للفورمولا واحد

ريد بُل تكشف النقاب عن مقاتلتها الجديدة "آر.بي16بي"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل تكشف النقاب عن مقاتلتها الجديدة "آر.بي16بي"

فاسور: فيراري ستستعيد "جزءًا كبيرًا" من فارق الطاقة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فاسور: فيراري ستستعيد "جزءًا كبيرًا" من فارق الطاقة

ألبون: لا جدوى من "التحسّر" على خسارة مقعد ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألبون: لا جدوى من "التحسّر" على خسارة مقعد ريد بُل

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.