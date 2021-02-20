ريد بُل عملت من أجل فهم اختلال الارتباط الذي عانت منه سيارة 2020

عانت سيارة ريد بُل "آر.بي16" من مشاكل في التوازن والعديد من الانزلاقات خلال التجارب الشتوية العام الماضي، الأمر الذي تواصل عند انطلاق الموسم المؤجّل بسبب جائحة كورونا.

وقد أرجع الفريق هذه الانزلاقات إلى محاولة سائقيه بلوغ الحدود القُصوى للسيارة، قبل أن يتقبّل وجود مشكلة انسيابية بعدما كشفت الجولات الافتتاحية للموسم مدى تأخره خلف مرسيدس في معركة الصدارة.

وقد ساهمت مقاربة ريد بُل في جلب تحديثات منتظمة على سيارتها على مدار الموسم في إغلاق ذلك الفارق مع مرسيدس، حيث يأمُل هورنر أنه يؤتي ذلك القرار ثماره مع سيارة الفريق الجديدة "آر.بي16.بي" لموسم 2021، إلى جانب جهود الفريق لمعالجة المشاكل المتعلقة بمرحلة التصميم.

فقال: "لقد عملنا بجد كبير من أجل فهم سبب المعاناة مع اختلال الارتباط في بداية العام الماضي".

وأضاف: "عندما انطلق الموسم، وبالمقارنة مع نتائج المحاكاة لدينا، ومع أدوات نفق الهواء والأمور الأخرى، كان هنالك أمر خاطئ. لذلك حاولنا تعلّم الكثير خلال موسم 2020، والتحدي الآن بالطبّع هو تطبيق ما تعلمناه في 2021".

وعند سؤاله إذا ما عالجت ريد بُل مشكلة الارتباط تمامًا، قال هورنر: "لا أعلم، سنرى عندما تطأ السيارة أرض الحلبة".

وتابع: "أعتقد بأنّنا اكتسبنا الكثير من الفهم على مدار الموسم الماضي، وأرى بأنّ بعضًا من ذلك تمثّل في تعقيدات نفق الهواء لدينا، والذي فرض قيودًا في بعض الجوانب. لذلك أعتقد بأنّنا سنعرف نوع التقدم الذي حققناه بمجرد أن يبدأ الموسم في البحرين".

من جهته، عبّر ماكس فيرشتابن عن إحباطه نهاية الموسم الماضي بأنّ ريد بُل "تعتمد بشكل أكبر على الأداء على الحلبة" مع القطع الجديدة، وأنه يتعيّن على الفريق "إيجاد طريقة لضمان أن ما يخرج من نفق الهواء يعمل مباشرة على السيارة ويكون أثره سريعًا ليضع الفريق على الوجهة الصحيحة".

وتعقيبًا على تلك التعليقات، قال هورنر أنه يشعر بأنّ ريد بُل لديها "معدل نجاح مرتفع للغاية" فيما يتعلق بالتحديثات.

"عندما يتم تقديم شيء جديد على السيارة، عادة ما يستمر على السيارة" قال هورنر.

واختتم: "بالطبّع لم تعد تملك فائدة التجارب مثل السابق، لذا عليك اختبار المكونات خلال السباقات أو في عالمك الافتراضي. واجهنا بالطبع بعض الصعوبات في بداية الموسم، لكننا تمكنا من العودة على مدار الموسم، وهذا ما سنتعلّم منه بالتوجه إلى الموسم الجديد".