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ريد بُل: على "فيا" عدم تغيير الوضع الحالي لقوانين التسابق لجولة أبوظبي الختامية

تعتقد ريد بُل أنه سيكون من الخطأ أن يجعل مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد قوانين التسابق أكثر تقييدًا في أبوظبي فقط لمجرد أن تلك هي الجولة الحاسمة للقب.

ريد بُل: على "فيا" عدم تغيير الوضع الحالي لقوانين التسابق لجولة أبوظبي الختامية

مع تعادل لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن في النقاط قُبيل سباق ياس مارينا الختامي، تصاعدت تكهنات كثيرة متخوّفة من أن تُحسم البطولة بحادثة مثيرة للجدل.

وبعد أسبوع من جائزة السعودية الكبرى التي شهدت العديد من الحوادث، ذكّر ماسي الفرق قُبيل نهاية هذا الأسبوع بأن القوانين الرياضية تسمح للكيان الحاكم بخصم نقاط البطولة في حالة السلوكيات غير الرياضية المفرطة.

ووسط شعور السائقين ببعض الغموض مؤخرًا فيما يتعلق بموقف ماسي من قوانين التسابق، إلى جانب الافتقار لثبات اتّخاذ القرارات فيما يتعلق بالحركات الدفاعية، فقد أشار البعض إلى أن "فيا" يجب أن تكون واضحة حيال ما تُقرّه مُنصفًا قُبيل السباق.

مع ذلك، يعتقد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن أيّ تغيير في مقاربة "فيا" الآن سيكون خاطئًا.

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إذ يرى عوضًا عن ذلك أنه وإذا ما أرادت "فيا" فرض بعض الإرشادات الصارمة، فكان ينبغي أن تفعل ذلك بعد الحادثة بين هاميلتون وفيرشتابن في جائزة بريطانيا الكبرى.

وعند سؤاله إذا ما ستكون هنالك فائدة من جلوس ماسي مع فيرشتابن وهاميلتون قبيل سباق أبوظبي، قال هورنر: "لا أعتقد بأن ذلك ضروري".

وأضاف: "لا فرق بين هذا السباق والـ 21 السابقة. ربما كان ينبغي الجلوس بعد سيلفرستون".

وتابع: "أعتقد بأن التوقّع هو أن تُطبق ذات القوانين في كل الأحداث. لا يمكن فجأة تغيير القوانين لحدث واحد بالمقارنة مع آخر".

وأكمل: "سائقانا يدركان جيّدًا طبيعة القوانين. أثق بأن فيا ستطبق هذه القوانين بطريقة عادلة ومتساوية على غرار ما قاموا به في السباقات الماضية".

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