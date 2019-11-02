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ريد بُل: على "فيا" توضيح الجوانب المحيطة بمكاسب محرّك فيراري "المذهلة"

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ريد بُل: على "فيا" توضيح الجوانب المحيطة بمكاسب محرّك فيراري "المذهلة"
02-11-2019

قال هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل أنّ الاتّحاد الدولي للسيارات "فيا" بحاجة إلى توضيح الموقف المُحيط بالمكاسب "المذهلة" التي تحققها فيراري، حيث تتواصل التكهّنات حول قانونية محرّك القلعة الحمراء.

طالب عددٌ من الفرق "فيا" أن توضّح جوانب التصميم الخاصّة بمحرّك فيرراي والتي يرغبون بتطويرها لكنّهم غير متأكّدين من قانونيتها.

ومع الافتقار المتواصل للوضوح والشفافية في هذا الموقف، برزت اقتراحات بأنّ الفرق المنافسة بوسعها الآن التقدّم باحتجاج لحسم ذلك الأمر نهائيًا، الأمر الذي صرّحت فيراري نفسها بأنّها سترحّب به من أجل أن تبرهن على انصياعها الكامل للقوانين.

وقال ماركو أنّه وفي الوقت الذي يعتقد فيه بأنّ هوندا قد حققت التقدّم الكافي لمُضاهاة طاقة مرسيدس في السباقات، يجد أنّ ما تقدر فيراري على القيام به خلال التصفيات لا يُمكن تفسيره.

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"نتواجد ضمن ذات المستوى مع مرسيدس في السباقات" قال ماركو في حوار حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "الأمر الوحيد المفقود هو وضع التصفيات. تلك الزيادة المذهلة في أداء فيراري هي موضوع آخر".

وأشار ماركو إلى أنّ الطريقة التي يتفرّد بها محرّك فيراري أمام البقية - والذي وصفه مصدر من أحد الفرق "بغير المنطقي" - تعني أنه يجب النظر في تلك المسألة.

فقال: "لا أرغب التعليق على الشكوك والتكهّنات، ولكن عندما تنظر إلى منحنى الطاقة ومدى سرعتهم في التصفيات، فإن من المذهل لمحرّك أن يتفرّد بهذا الشكل. دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث هناك. إذ يتعيّن على فيا توضيح ذلك".

ويتمثّل أحد الجوانب المثيرة للاهتمام حول أداء محرّك فيراري في أنّ الفريق لا يُمكنه الاستفادة من كلّ هذه المكاسب في كلّ لفّة، إذ تتجلّى ذروة هذه الطاقة أحيانًا فقط في التصفيات أو ضمن لفّات محددة في السباق.

لكنّ ماركو قال بأنّ أفضليّة فيراري إجمالًا تكون حاضرة طوال الوقت.

"تأثير ذلك يتواجد عمومًا، لكن ليس بمقدورهم الاستفادة من ذلك في كلّ لفّة" قال ماركو.

واختتم: "لقد رأيتم ذلك في سوزوكا عندما كان هاميلتون ضمن معركة مع فيتيل: نظام دي آر اس، عامل السحب، وكلّ هذه الأمور كانت غير مُجدية في ملاحقتهم. لم يكن بوسع هاميتلون تجاوزه".

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