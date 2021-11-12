ريد بُل: عقوبة هاميلتون في البرازيل "لا تغيّر أي شيء بالنسبة لنا"

أكّدت مرسيدس اليوم الجمعة عقب انطلاق التجارب الحرة على حلبة إنترلاغوس أن هاميلتون قد حصل على محركه الخامس لهذا الموسم، ما نتج عنه تعرضه لعقوبة التراجع على شبكة الانطلاق.

وسيتراجع بطل العالم 5 مراكز على شبكة انطلاق سباق الأحد، وذلك من المكان الذي سيُنهي فيه سباق التصفيات القصير مساء غد السبت.

ويوفّر ذلك فرصة لفيرشتابن كي يعزّز من صدارته للترتيب أمام هاميلتون، وذلك بعد فوزه بآخر سباقين وتوسيع أفضليته إلى 19 نقطة مع بقاء 4 سباقات على نهاية الموسم.

كما تملك ريد بُل كذلك الفرصة للتقدم على مرسيدس في ترتيب الصانعين نهاية هذا الأسبوع، وهذا بعد اقترابها إلى حدود نقطة وحيدة من مرسيدس في المكسيك يوم الأحد الماضي.

هذا ويتفهّم هورنر تمامًا سبب اختيار مرسيدس لتلقي العقوبة في البرازيل، لكنّه أوضح بأنها "لا تغيّر أي شيء بالنسبة لنا".

حيث قال: "علينا فقط التركيز على القيام بأفضل عمل ممكن. هنالك طقس متقلب بعض الشيء حولنا اليوم، ولدينا السباق القصير ومن ثم السباق الرئيسي يوم الأحد".

وأضاف: "من المتفهم تمامًا أن تقرر مرسيدس بشكل استراتيجي تلقّي العقوبة هنا، والتي ستُنفَذ يوم الأحد. سنركز فقط على أنفسنا لنقوم بأفضل ما بوسعنا".

وواجهت مرسيدس مشاكل موثوقية مع محركاتها، حيث تعرض فالتيري بوتاس زميل هاميلتون وعدد من سائقي الفرق الزبونة لعقوبات في السباقات الأخيرة.

كما تلقّت ريد بُل عقوبة مع فيرشتابن في روسيا من أجل إضافة محرك آخر إلى مجموعة محركاته، والذي يتوقّع هورنر أن يستمر حتى نهاية الموسم.

فقال: "في حال سارت كل الأمور على نحوٍ طبيعي، فنتوقع أن نصل إلى نهاية الموسم مع محركات الاحتراق الداخلي التي لدينا".

وأكمل: "خسرنا محركًا في حادثة سيلفرستون، لكن مع العقوبة في سوتشي عدنا إلى الوضع الجيّد مع ثلاثة محركات. لذلك ومع ظروف طبيعية، نتوقّع الوصول لنهاية الموسم من دون عقوبات".