ريد بُل: عقوبة خرق سقف النفقات "هائلة" و"بالغة القسوة"
وصف كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل العقوبة التي وقّعتها "فيا" على العلامة النمساوية لخرقها سقف النفقات لموسم 2021 بـ "الهائلة" و"بالغة القسوة" بسبب تأثيرها على التطوير المستقبلي للسيارة.
أعلنت "فيا" صباح اليوم الجمعة توصلها لاتفاق خرق مقبول مع ريد بُل بعدما وجدت بأنها تجاوزت سقف النفقات الذي كان محددًا بـ 145 مليون دولار الموسم الماضي.
وتم تغريم ريد بُل بمبلغ مالي قدره 7 ملايين دولار إثر الخرق الذي حددته "فيا" لـ 1.8 مليون جنيه استرليني، إلى جانب تخفيض بنسبة 10 بالمئة في الوقت المسموح لها للاختبارات الانسيابية للأشهر الـ 12 المُقبلة.
وأشارت "فيا" في تقريرها إلى أن ريد بُل تصرفت "بنية حسنة"، وأوضحت أرقام الجوانب التي أخطأ الفريق في تأويلها وأدت إلى ذلك الخرق.
وعقد هورنر مؤتمرًا صحفيًا اليوم في المكسيك لمناقشة المسألة وتوضيح كيف تجاوزت ريد بُل سقف النفقات ولماذا قبل الفريق عرض فيا.
"لقد سمعت الناس تقول اليوم بأن تلك العقوبة ليست كبيرة" قال هورنر.
وأضاف: "يمكنني أن أخبركم الآن بأنها عقوبة هائلة والعقوبة الرياضية هي الأكثر قسوة. حيث أن تقليل وقت التطوير الانسيابي بهذه النسبة يعادل بين ربع ونصف ثانية في زمن اللفة".
وتابع: "العقوبة ستُطبق من الآن، وستؤثر بشكل مباشر على سيارة الموسم المُقبل، وستكون حاضرة لفترة 12 شهرًا".
وأكمل: "عبر الفوز ببطولة الصانعين هذا الموسم، بتنا ضحايا نجاحنا، إذ وإلى جانب الـ 10 بالمئة، هنالك تقليل بنسبة 5 بالنئة بالمقارنة مع المركزين الثاني والثالث".
وأردف: "واقع نسبة الـ 10 بالنئة سيكون له تأثير على قدرتنا على تقديم الأداء الذي نريده على المسار العام المُقبل".
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