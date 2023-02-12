ريد بُل: صفقة جديدة مع هوندا بدت "معقدة للغاية" بالرُغم من المحادثات

بدا الفريق المتمركز في ميلتون كينز في طريقه إلى شراكة مع صانع السيارات الألماني بورشه بدءًا من 2026، حيث وصلت المحادثات بين الطرفين إلى مراحل متقدمة العام الماضي.

مع ذلك، ووسط مخاوف من ريد بُل بأن طلب بورشه شراء حصة من الفريق قد يؤدي إلى خسارة الفريق لاستقلاليته، فقد انهارت المحادثات الصيف الماضي.

ومنذ ذلك الحين، أتمّت ريد بُل صفقة شراكة مع فورد للمساعدة في تطوير محرك ريد بُل الخاص ضمن منشأتها الجديدة في ميلتون كينز.

لكن ومع تسجيل هوندا الآن اهتمامها مع "فيا" لتطوير وحدة طاقة تحت القوانين الجديدة في 2026، فقد صرّح كريستيان هونر مدير فريق ريد بُل أن العلامة النمساوية استكشفت بالفعل مواصلة الشراكة مع الصانع الياباني.

فقال: "تجمعنا علاقة رائعة مع هوندا وتمتعنا بنجاح كبير معهم. وتلك العلاقة مستمرة حتى نهاية 2025".

وأضاف: "سيقوم الفريق وهوندا بما في وسعهما للبناء على النجاح الذي حققناه بالفعل حتى نهاية تلك الشراكة".

وتابع: "استكشفنا بالفعل تمديد تلك الشراكة لما بعد 2025. لكن الوضع كان معقدًا أكثر من اللازم من الناحية اللوجستية".

كما أوضح هورنر أنه وبينما أعلمت هوندا الاتحاد الدولي للسيارات بنيتها أن تكون جزءًا من حقبة القوانين الجديدة في 2026، فإن ذلك لا يعني أنها بالضرورة ستنتج محركًا للقوانين الجديدة.

حيث قال: "تسجيل المصنعين في الوقت الحالي لدخول الحقبة الجديدة للبطولة لا يعني بالضرورة التزامًا بأنهم سيتواجدون بالفعل في 2026. نتمنى بالطبع الأفضل لهوندا في المستقبل، لكن هنالك اختلاف واضح بين برنامج 2026 الذي تركز عليه محركات ريد بُل وبين هذه العلاقة مع فورد وعلاقة العمل القريبة مع هوندا".