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ريد بُل: "شذوذات" في سيارة 2020 تجعل أداءها غير مستقر

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ريد بُل: "شذوذات" في سيارة 2020 تجعل أداءها غير مستقر
20-07-2020

كشفت ريد بُل أن هناك بعض "الشذوذات" في سيارتها لموسم 2020 في الفورمولا واحد تتسبب في "سوء الأداء" ضمن ظروف معينة.

بدأ فريق ميلتون كينز موسم 2020 على أمل منافسة مرسيدس على اللقب.

لكن، يبدو أن العلامة النمساوية حتى الآن غير قادرة على تحدي السهام الفضية، حيث يعاني كل من ماكس فيرشتابن وأليكسندر ألبون للتأقلم مع الخصائص الصعبة للسيارة.

وبالرغم من أن فيرشتابن نجح بتقدم أداء رائع في سباق جائزة المجر الكبرى لينهي ثانياً خلف لويس هاميلتون، لكن مدير الفريق يعي تماماً العمل الكبير الذي يتوجب القيام به.

حيث قال كريستيان هورنر مدير الفريق: "لدينا بعض الشذوذات في السيارة لم نكن نتوقعها".

وأكمل: "أمامنا كم كبير من العمل لتقييم ذلك في السباقات المقبلة. لذا وبالرغم من أن تعافي ماكس كان قوياً جداً، لكن مرسيدس ما زالت تمتلك الكثير من الوتيرة".

وحاولت ريد بُل التخفيف من مشاكل السيارة عن طريق التعديل على إعداداتها. لكن كلا السائقين عانيا من انزلاق سيارتيهما خلال السباقات الأولى لأن السيارة صعبة القيادة على الحدود القصوى.

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ويرى هورنر أن النقطة الأساسية التي يجب على ريد بُل البحث فيها، تتمحور حول سبب أداء السيارة القوي في بعض الظروف وغير المتوقع في ظروف أخرى.

فقال: "أعتقد أن لدينا مشكلة في الناحية الانسيابية. من الواضح أن علينا فهم ذلك. في بعض الظروف، يكون أداء السيارة مطابقاً للتوقعات. لكنني أعتقد أننا حصلنا بالفعل على بيانات كثيرة هذه الجولة. لذا من الواضح أن الفريق سيعمل جاهداً لدراستها بأسرع وقت ممكن".

ومع هيمنة مرسيدس الواضحة حتى الآن، يرى الكثيرون أن معركة اللقب قد حُسمت بالفعل هذا الموسم.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان يشعر أن الفارق خلف السهام الفضية قابل للتقليص، أجاب هورنر: "إنه فارق كبير، لكن ذلك يعتمد على كمية الأداء الذي نستخلصه من سيارتنا".

وأكمل: "نعلم أن لدينا قاعدة متينة. لكن السيارة لا تتصرف بالشكل الذي نتوقعه".

واختتم: "علينا فهم السبب، والتأكد من تحقيق أهدافنا. أعتقد أن هناك كمية جيدة من البيانات التي سنعمل عليها لفهم ما يحصل".

 

 

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