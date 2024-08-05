ريد بُل: سيارة 2024 "لم تقدّم الأداء الذي توقّعناه منها"

قال بيير فاشيه المدير التقنيّ لفريق ريد بُل في الفورمولا 1 أنّ سيارة "آر.بي20" لم تُقدّم الأداء المتوقّع منها في كلّ الجوانب.

فازت ريد بُل بجميع السباقات ما عدا واحدٍ في 2023، وعوضًا عن الاستكانة والتشبّث بذات الفكرة، اختارت الحظيرة النمساويّة إدخال تغييرات كبيرة على سيارة العام الحالي "آر.بي20" لضمان بقائها في المقدّمة.

وفي حين أنّها بدأت الموسم متقدّمة على الجميع بثلاث ثنائيّات في السباقات الأربعة الأولى، فإنّ الفرق المنافسة اقتربت منها بشكلٍ تدريجي، حيث تبدو مكلارين ومرسيدس تنافسيّتين بشكلٍ خاص منذ مايو الماضي.

وبحديثه بشكلٍ حصري إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم"، قال فاشيه أنّ الفريق كان يتوقّع أن تكون سيارة 2024 أكثر قوّة في جوانب معيّنة، خاصة في المنعطفات عالية السرعة بناءً على بيانات المحاكاة.

وعندما سُئل إن كانت سيارة "آر.بي20" بذات الجودة المأمولة، أجاب: "سأقول لا في الحقيقة. تحسّنا بالمقارنة مع العام الماضي، من دون شك. لكنّنا لم نُقدّم الأداء المتوقّع في بعض الجوانب".

وأردف: "خاصة في المنعطفات عالية السرعة التي توقّعنا أن نحصل فيها على المزيد بالمقارنة مع ما لدينا. من دون التفكير في تنافسيّة السيارة، فقط بناءً على معايرنا الخاصة، توقّعنا المزيد من أدواتنا".

وأكمل: "تحسّنا في المنعطفات متوسّطة ومنخفضة السرعة كثيرًا بالمقارنة مع العام الماضي. كنّا أكثر ضعفًا ففي المنعطفات عالية السرعة بالمقارنة مع العام الماضي بالمقارنة مع منافسينا".

وأردف: "كما أنّنا ضعيفون على صعيد العبور على الحفف بشكلٍ واضح، لكنّنا كنّا كذلك العام الماضي بالفعل. أعتقد بأنّنا لم نُحقّق التقدّم الذي توقّعناه في ذلك الجانب".

وعندما سُئل عن سبب عدم تطابق توقّعات ريد بُل من سيارتها مع ما حدث على أرض الواقع، قال فاشي: "أعتقد بأنّ بعض الجوانب يُمكن ربطها بالتطابق".

ثمّ تابع: "نحن نستخدم نفق هواء قديمًا بعض الشيء، ويُمكن ربط الأمر كذلك بالسعة الأقلّ بالنظر إلى موقعنا في البطولة (قيود الاختبارات المتدرّجة) وربّما كذلك بحقيقة أنّ هذا هو العام الثالث من هذه القوانين".

لكن بالرغم من عدم إيفاء تقدّم ريد بُل بالأهداف المتوقّعة، قال فاشيه أنّ الفريق توقّع بالفعل أن يلحق به منافسوه منذ بداية 2024 في ظلّ تقارب تصاميم السيارات.