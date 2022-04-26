ريد بُل: سيارة "آر.بي18" الأخفّ وزنًا لا تزال بحاجة للمزيد من "الحمية"

تعثّرت فرص الحظيرة النمساويّة في مواجهة فيراري في السباقات الأولى من الموسم بسبب ثقل سيارتها المفرطة، حيث أشار البعض إلى أنّ وزنها يفوق الوزن الأدنى الذي تنصّ عليه القوانين بـ 10 كلغ.

وليس للوزن الإضافي تأثيرٌ مباشر على أزمنة اللفّات فقط، حيث تُعادل كلّ 10 كلغ حوالي 0.3 ثانية في اللفّة، بل له تأثيرٌ على تآكل الإطارات كذلك.

وعمل الفريق بجهدٍ لجعل مكوّنات السيارة أخفّ وزنًا، حيث جلب مجموعة من التحديثات في جائزة إيميليا رومانيا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي ويبدو أنّه كان لها تأثيرٌ إيجابي.

وإلى جانب ضمان ماكس فيرشتابن قطب الانطلاق الأوّل، والفوز بالسباق القصير وتقدّم ثنائيّة ريد بُل في السباق الرئيسي، كانت هذه عطلة نهاية الأسبوع الأولى هذا العام التي تتمتّع فيها ريد بُل بإدارة إطارات أفضل من فيراري.

ويعتقد هيلموت ماركو مستشار رياضة المحرّكات في ريد بُل أنّ التغييرات التي أدخلها الفريق على السيارة ساعدت في تلك النتيجة، لكنّه قال بأنّ سعي الفريق لخفض وزن السيارة أكثر لم ينتهِ بعدز

وقال النمساوي لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "عملت جميع التحديثات التي جلبناها نهاية هذا الأسبوع بشكلٍ جيّد".

وأضاف: "فقدت السيارة بعض الوزن، لكن لا يزال هناك المزيد من العمل في هذا الجانب. لا نزال فوق الوزن الأدنى الذي تفرضه فيا".

وأكمل: "ذلك يعني حاجتنا للعمل عبر العديد من الخطوات، لكنّ ذلك طبيعي. لا تفقد كلّ الوزن دفعة واحدة خلال الحمية".

من جانبه لم يكن فيرشتابن متأكّدًا من مدى تأثير خسارة الوزن على أداء الفريق المتعزّز في إيمولا، لكنّه قال بأنّه كان من الواضح أنّ سيارة "آر.بي18" كانت أفضل ممّا كانت عليه في بداية الموسم.

وقال الهولندي: "جلبنا تحديثات، لكن لا أعلم بالطبع قدر تأثيرها، لأنّ عطلة نهاية الأسبوع كانت فوضويّة ومليئة بالأحداث والأمطار والطقس الجاف".

وأكمل: "من الصعب الحكم على ذلك، لكنّنا كنّا مُسيطرين على الوضع أكثر من أستراليا بالتأكيد. لذا أنا مسرورٌ للغاية من طريقة إنجازنا لعطلة نهاية الأسبوع".

ثمّ تابع: "أتقنا كلّ شيء وذلك يكون أكثر أهميّة أحيانًا من جلب أيّ شيء جديد. أفترض بأنّ الوقت سيُخبرنا كم كسبنا من هذا التحديث".

وقال ماركو أنّ طبيعة انتصار الفريق في إيمولا منحت الفريق دفعة معنويّة.

وقال: "كانت عطلة نهاية هذا الأسبوع مهمّةً جدًا على صعيد معنويّات الفريق. أثبتنا الآن أنّ لدينا حزمة تنافسيّة هذا العام".

وأكمل: "كنّا أسرع من فيراري هنا. وضعنا الإطارات في المجال المثالي وأنجزنا السباق بشكلٍ جيّد، بما في ذلك إيجاد التوازن المناسب للسيارة، حيث كان ذلك أفضل بكثير نهاية هذا الأسبوع بالمقارنة مع أستراليا. ببساطة واجهت فيراري المشاكل التي واجهناها نحن في أستراليا".