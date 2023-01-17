ريد بُل: سقف النفقات "غيّر النظام" في سباق التطوير

اعتمدت الفورمولا واحد قوانين ماليّة للمرّة الأولى في موسم 2021، حيث حدّت الفرق بـ 145 مليون دولار في الموسم. وكان من المفترض أن يتقلّص ذلك بـ 5 ملايين كلّ عامٍ، لكن تمّ تخصيص تسامحٍ أكبر بسبب المناخ الاقتصادي العالمي والتضخّم الحاد.

وفي حين أنّ الفرق الثلاثة الكبرى في الفورمولا واحد واصلت السيطرة منذ اعتماد سقف النفقات، فمن المتوقّع أن يُصبح المستوى متقاربًا للغاية بين مختلف الفرق مع تقدّم الأعوام.

وسيطرت ريد بُل على مجريات موسم 2022 بعد أن فازت بـ 17 سباقًا من أصل الـ 22، لتضمن لقب السائقين والصانعين معًا للمرّة الأولى منذ 2013.

وتمكّن الفريق من الابتعاد عن غريمه الأساسي فيراري في الفترة الصيفيّة، لكنّه تعرّض الآن لعقوبة خفض الاختبارات الانسيابيّة بـ 10 بالمئة لخرقه سقف النفقات لموسم 2021.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن مدى صعوبة الحفاظ على هكذا أداء بالنظر إلى ضغوطات سقف النفقات، قال بول موناغان كبير المهندسين في ريد بُل: "غيّر ذلك نظام الفرق".

وأضاف: "كان بوسعنا سابقًا النظر إلى الجوانب التي كانت لتُمثّل تغييرات أكبر وتُكلّفنا مبالغ أكبر، وكنّا في موقعٍ متميّزٍ يسمح لنا بالإقدام على ذلك".

وأردف: "غيّرت القوانين التكتيكات قليلًا. لذا تغيّر نظامنا الهندسي للتأقلم مع القوانين".

وشعر موناغان بأنّ سقف الميزانيّة "سيفٌ ذو حدين كونه يحرم الفرق من القدرة على تغيير موقعه ضمن ترتيب الأداء".

وأضاف: "لكنّ ذلك ينطبق على الجميع. علينا الاستمتاع جميعًا بهذا النظام، وسنرى كيف ستكون الأمور".

وقال موناغان أنّ هناك "بعض الأداء الإضافيّ الطفيف" الذي لم تتمكّن ريد بُل من جلبه على سيارة "آر.بي18" بسبب محدوديّة الإنفاق.