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ريد بُل سرّحت ألبون لينتقل إلى ويليامز لكنها تملك له "خيارات مستقبلية"

أكّدت ريد بُل أنّها سرّحت أليكسندر ألبون حتّى تتسنّى له العودة إلى الفورمولا واحد العام المُقبل مع ويليامز، لكنّه ما تزال تجمعها معه علاقة تتضمّن "خيارات مستقبلية".

ريد بُل سرّحت ألبون لينتقل إلى ويليامز لكنها تملك له "خيارات مستقبلية"

أعلنت ويليامز اليوم الأربعاء أنّ ألبون سينضم إلى صفوف الفريق لموسم 2022، حيث سيحلّ مكان جورج راسل المنتقل إلى مرسيدس، إذ سيُجاور نيكولاس لاتيفي داخل الفريق البريطاني.

وستسجّل تلك عودة ألبون إلى الفورمولا واحد بعدما خسر مقعده الكامل مع ريد بُل نهاية العام الماضي، إذ انتقل لدور السائق الاحتياطي والاختبار لدى العلامة النمساوية.

وقد جذب ألبون اهتمام كل من ألفا روميو وويليامز للعام المُقبل، لكنّ سبيله إلى الفريق الأخير بدا معقدًا بسبب وضع ويليامز كفريق زبون لمرسيدس، بالنظر إلى المنافسة المحتدمة بينها وبين ريد بُل.

وقد صرّح توتو وولف مدير فريق مرسيدس الأسبوع الماضي أنه ليست لدية أيّة مشكلة في العمل مع ألبون، طالما أّنه سيكون "حرًا من عقده مع ريد بُل"، بينما شعر هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ ذلك كان طلبًا "غير اعتيادي".

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وعند سؤاله عن وضع ألبون مع ريد بُل للعام المُقبل عقب إعلان اليوم، قال يوست كابيتو مدير فريق ويليامز: "ما يُمكنني إخباركم به هو أنّه سيكون سائقًا لويليامز في 2022. أيّا كان ما يعنيه ذلك لكم".

وأضاف: "ربما عليكم سؤال ريد بُل، ولكن بالنسبة لنا، فإنه سائق لويليامز وهذا كل ما في الأمر".

من جهتها، أوضحت ريد بُل عبر متحدث باسمها أنه وبينما تم تسريح ألبون، لكن ما تزال هنالك روابط بين الطرفين.

فقال في بيان من الفريق: "لقد سرّحنا ألبون ليُصبح سائق سباقات لويليامز في 2022، لكنّ ما تزال تجمعنا به علاقة تتضمّن خيارات مستقبلية".

هذا ويغلق التوقيع مع ألبون الباب أمام انتقال محتمل لنيك دي فريز سائق مرسيدس في الفورمولا إي للعام المُقبل، لكن كابيتو أوضح بأنّ وولف تفهّم ذلك القرار.

 

فقال: "أعتقد بأنّنا توتو يتفهّم ذلك في نهاية المطاف، ونحن نتفهّم بأننا لسنا فريق درجة ثانية ولسنا فريقًا زبونًا بالمعنى المتعارف عليه".

في المقابل، وحين سُئِل من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما كانت ريد بُل تتمتع بخيار استدعاء ألبون إلى فريقها الأساسي العام المُقبل في حال غياب أيّ من سائقيها الأساسيين، قال كابيتو: "ما يُمكن أن أقوله هو أنّه سائق لويليامز ونحن من يقرر ما يقوم به وما لا يقوم به".

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